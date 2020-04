V termálnom jazierku v Kalamenoch sa už neokúpete

KALAMENY. Kúpajúci sa v termálnom kúpalisku nedodržiavali nariadenia týkajúce sa koronavírusu.

„Turisti tu chodia celý rok, cez deň aj v noci, nonstop,“ hovorí starosta Július Česák. „Teraz sme mali s nimi problémy. Nenosili rúška, zhromažďovali sa na jednom mieste. Domáci, ktorí chodia okolo nich na prechádzky do doliny, sa cítia ohrození. Preto sme jazierko vypustili.“

Na začiatok doliny umiestnili dopravnú značku zákaz vjazdu všetkých

motorových vozidiel. Vjazd majú povolený len majitelia pozemkov a dopravná obsluha. Obec ale pokračuje v úprave jeho okolia.

Pred dvoma rokmi pri prameni urobili parkovaciu plochu. Poplatok stanovili na 1,5 eura. Tento rok ho zvýšili na dve eurá. Vyberajú ho len cez leto.

Starosta vysvetlil prečo. „Parkovné nám slúži výhradne na zaplatenie nákladov na likvidáciu odpadu, ktorí turisti po sebe nechajú. V lete odtiaľ vyvezieme každý tretí deň plnú vlečku.“

Posťažoval sa na to, že nie je vytriedený. „Snažíme sa ho vyseparovať, no je to všetko pomiešané.“

Samospráva sa snaží okolo prameňa udržiavať poriadok, má to ťažké. „Už päť rokov nemáme v dedine nezamestnaných, ktorých by sme mohli využiť na verejno-prospešné práce, tí nám veľmi pomáhali.“

Domáci aktivisti na most ponad potok dali tabuľku upozorňujúcu ľudí, aby využívali blízku latrínu. Nápis je aj po poľsky, čínsky a v arabčine.

Starosta sa nad tým pousmial. „Chodievala nám tu aziatka s prívesom a poskytovala masáže. Niekoľkokrát som jej vysvetľoval, že to nemôže, no vždy sa vrátila.“

Súvisiaci článok Cesta cez Čertovicu mala z Bocí urobiť slovenské Švajčiarsko Čítajte

Ľudia prichádzajú k prameňu aj preto, lebo sa tam začína turistická trasa na Liptovský hrad, ktorý je v nadmorskej výške 999 metrov a je najvyššie položeným hradom na Slovensku.

Ľudia tam v noci vystrájajú kadečo

Obec latrínu pravidelne čistí a dezinfikuje. Už mala aj vypracovaný projekt na sociálne zariadenia, vydané stavebné povolenie, no peniaze naň z eurofondov nezískali.

Rovnako sa im nepodarilo získať 1,2 milióna eur na vyasfaltovanie 4,7 kilometra cesty hore Kalamenskou dolinou. Obec za vypracovanie projektu zaplatila desaťtisíc eur.

„Podali sme druhý projekt na cestu od kostola po most, prikázali nám opravu predĺžiť až po prameň,“ vysvetľuje starosta. „Len na prácu by bolo treba 22-tisíc eur, k tomu ešte treba pripočítať materiál. Nemáme na to. Tak cestu len plátame, ale diery sa stále obnovujú. Keby sme mali peniaze, vyzeralo by to tam úplne inakšie.“

Súvisiaci článok TMR navrhuje spustenie lanoviek už v máji Čítajte

Preto sa zatiaľ venujú ploche medzi parkoviskom a prameňom. Rástli tam vŕby. „Vypílili sme ich, vytrhali aj s koreňmi, aby opäť nenarástli. Chceme tam urobiť rovnú trávnatú plochu, no je to močiar, bager nám tam zapadával. Dúfame, že sa nám to podarí.“

Na otázku, či bager nevyužijú aj na prehĺbenie jazierka, ktoré má hĺbku niečo vyše kolien, odpovedal záporne. „Okolo vrtu je vybetónovaná plocha, museli by sme ju rozbiť. No hlavným dôvodom je správanie sa kúpajúcich. Kúpu sa tu každý deň, celý rok, vo dne, v noci, nonstop. A keby ste videli, čo kadečo tu v noci vystrájajú. Nechceme, aby sa tam niekto utopil. Navyše, po ekonomickej stránke obci Medokýš a turisti nič neprinášajú, len výdavky a starosti.“