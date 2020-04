Veriaci vyskladali Kristovu tvár

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Dielo pod hlavným oltárom najstaršieho liptovskomikulášskeho kostola je pôsobivé, symbolické a v súčasnosti dáva veriacim potrebné povzbudenie v podobe spojenia so svojimi kňazmi a kostolom, ktorí im v súčasnosti chýbajú. Znamená aktivitu, ktorú je aj vidieť.

Kňazi liptovskomikulášskej farnosti vyskladali spoločne s manželmi Bálekovcami veľkú mozaiku s tvárou Ježiša Krista.

Skladali ju z nálepiek, ktoré do kostola nosili veriaci počas 40-dňového pôstu. Obraz Kristovej tváre je takmer hotový, veriaci si ho môžu pozrieť v Kostole sv. Mikuláša. Vidieť ho od dverí, kde sa ľudia môžu v čase zákazu verejných zhromaždení, a teda aj bohoslužieb, zastaviť na párminútovú súkromnú modlitbu.

„V pôstnom období sme ponúkli našom farníkom aktivitu s názvom „A uvidíte Syna človeka“ , ktorú pripravil Dávid Sklárčik, kaplán z farnosti Vysoké Tatry. Jej cieľom je bližšie spoznať Ježiša Krista, doslova „uvidieť Jeho tvár“ a to prostredníctvom čítania a meditácie najstaršieho evanjelia, teda podľa sv. Marka, a s pomocou hlbokých mužov Ducha, cirkevných otcov,“ povedal Roman Saniga, kaplán rímskokatolíckej farnosti v Liptovskom Mikuláši.

Nálepky rozdali ľuďom na Popolcovú stredu

Farníkom na začiatku pôstneho obdobia rozdali brožúrky, v ktorých bolo Evanjelium sv. Marka rozdelené na 40 dní. Ku každej časti je vzácny komentár cirkevných otcov a usmernenia k meditácii a predsavzatiu.

„Každý deň pôstu si účastník prečítal kúsok evanjelia, rozjímal nad ním a určil si predsavzatie. Na Popolcovú stredu, ktorá je začiatkom pôstneho obdobia, dostal každý, kto sa rozhodol zapojiť, zároveň obálku, kde bolo osem samolepiek. Každá samolepka symbolizuje päť dní, kedy prečítal daný text evanjelia,“ vysvetlil Saniga.

Nálepky od veriacich lepili kňazi

Teda, za päť dní, počas ktorých čítali ľudia text Božieho Slova, priniesol každý do krabičky vo do farskom Kostole sv. Mikuláša jednu samolepku.

V kostole majú veľký banner. Naň kňazi postupne lepili samolepky, ktoré prinášali farníci a na spôsob puzzle či mozaiky spoločne vytvárali tvár Ježiša Krista, ktorá vznikla poskladaním všetkých samolepiek.

Nosili nálepky, aj keď bol kostol zatvorený

„Takto sme duchovne prežívali pôstne obdobie spoločným odkrývaním Kristovej tváre. Spoznávali sme spolu jeho lásku a jeho milostivý pohľad. Hoci toto pôstne obdobie poznačila pandémia tým, že sme sa nemohli stretávať spoločne na svätých omšiach a pobožnostiach, vytrvali sme v tejto aktivite a ľudia prinášali tieto nálepky, keď bol kostol otvorený na súkromnú modlitbu.“

Saniga pripomenul, že ľudia tak mohli zo Svätého písma čerpať silu a povzbudenie, ktoré je v týchto dňoch veľmi potrebné.

„I keď naši starší farníci nevychádzajú pre pandémiu zo svojich príbytkov a nemáme kompletnú mozaiku zo všetkých nálepiek, podarilo sa ju veľmi pekne zaplniť.“

Plné miesta na mozaike symbolizujú tých, ktorí si napriek prísnym epidemiologickým opatreniam našli cestu do kostola, i keď bola jeho návšteva krátka. Prázdne miesta zas symbolizujú tých, ktorí do kostola teraz chodiť nemôžu, hoci by chceli. Kristova tvár je napriek všetkému jasná a zreteľná.