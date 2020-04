Budúcnosť futbalu v Liptovskej Ondrašovej je v bohatej mládeži

Aj po vynútenej pauze chcú v Liptovskej Ondrašovej pokračovať s futbalom v nastúpenej ceste a dúfajú, že aj v kvalitnejších podmienkach.

27. apr 2020 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ. V Liptovskej Ondrašovej, už niekoľko sezón funguje najširšia mládežnícka futbalová základňa v okrese Liptovský Mikuláš, spomedzi klubov na okresnej a krajskej úrovni. O jej fungovaní viac tréner Pavol Demenčík, ktorý pôsobí v klube už siedmu sezónu. V januári tohto roku bol ocenený ako najlepší tréner LFZ za rok 2019, v kategórii mládež.

K tomu pridávame aj postrehy všetkých trénerov jednotlivých vekových kategórií od prípravky až po dospelých, v ktorých zhrnuli pôsobenie pri svojich mužstvách. V závere pár viet pridal aj predseda klubu.

Postrehy trénerov futbalového klubu

Pavol Demenčík: – V klube pôsobím od februára 2014. Od môjho príchodu sa pri mládeži toho naozaj veľa zmenilo. K vtedy existujúcim mužstvám U 15 a U 19 najskôr pribudla U 11-tka. Neskôr sa pridala U 13-tka a pred dvomi rokmi aj U 9-tka. Takže v Liptovskej Ondrašovej máme kompletne všetky kategórie od najmladších prípravkárov, až po dorast. Je to v našej oblasti tak trochu rarita a zároveň vládne obrovská spokojnosť, že mládežníckemu futbalu sa u nás darí. Momentálne to máme veľmi dobre rozložené. Medzi jednotlivými kategóriami už funguje celkom slušná previazanosť. Hráči v každej kategórii sa u nás majú kam posunúť, čo osobne považujem za veľmi dôležité a prospešné.

Nič takéto by,samozrejme nemohlo fungovať len tak samo od seba. Je to kvantum ľudí, a o tých sa treba starať nielen po odbornej trénerskej stránke, ale aj zabezpečovať adekvátne podmienky či materiálne vybavenie. Tu musím vyzdvihnúť vedenie klubu, ktoré nepreferuje len mužstvo dospelých. U nás je to práve naopak. Mládež má zelenú a v rámci možností má aj veľmi dobre vytvorené podmienky.

Tieto by sa mali, ako všetci pevne dúfame, hlavne čo sa týka kvality ihriska a aj zázemia v jeho okolí ešte zlepšovať. Veríme, že aj táto záležitosť sa naším funkcionárom podarí nakoniec čo najskôr zvládnuť k spokojnosti všetkých a my budeme môcť pracovať v kvalitnejšom a krajšom prostredí. S ohľadom aj na všetky ostatné aktivity, čo v našom klube reálne fungujú, si to Liptovská Ondrašová už naozaj zaslúži.

To, čo momentálne u nás prebieha v súvislosti s futbalovou mlaďou, by však nemohlo byť životaschopné bez kvalitných trénerov, ktorí veciam rozumejú. Moji trénerskí kolegovia pristupujú k svojim povinnostiam s entuziazmom a každý do tejto práce patrične vkladá maximum svojej odbornosti, trénerských schopností a skúseností. Pri U 9 je to V. Kráľ, U 11 M. Vyskočil, U 13 J. Tekel, U 15 Pavol Demenčík a U 19 J. Zeleňák.

Po celú dobu tomu všetkému „kryje chrbát“ manažér mládeže Dušan Gregor. Bez jeho prístupu a práce, ktorú odvádza, by to určite nemohlo fungovať v takomto rozsahu.

Komunikácia a vzťahy v klube sú tiež na veľmi dobrej úrovni. Spolupráca medzi trénermi funguje na výbornú. Takisto komunikácia trénerov s hráčmi, rodičmi alebo vedením je bez väčších problémov.

U 9 – tréneri Pavol Demenčík, Vlastimil Kráľ

– Je to naša najmladšia kategória, v ktorej máme deti už od šesť rokov. Vo futbale sú to úplní začiatočníci a tomu je prispôsobený aj celý tréningový proces. Hráčov učíme získavať základné pohybové návyky a pracovať hlavne s loptou. Vo všeobecnosti tréningy prebiehajú zábavnou hernou formou. V lete trénujeme dva- až trikrát do týždňa na ihrisku v Liptovskej Ondrašovej a celú zimu mávame tréningy v telocvični.

Už druhú sezónu hráme aj s U 9 riadnu súťaž, ktorú organizuje LFZ. Okrem toho sa hlavne v zime zúčastňujeme viacerých halových turnajov. Našou úlohou pri tejto vekovej kategórii je osloviť čo najširšiu skupinu detí a rodičov. Pritiahnuť deti k futbalu. Kreovať také prostredie a pracovať tak, aby sme v deťoch nenásilnou formou, postupne napomohli vytvoriť prirodzený a dlhodobý záujem o futbal. A tiež by nás potešilo, keby títo hráči pokračovali s futbalom aj naďalej v našom klube a to aj vo vyšších vekových kategóriách. Priestor aj podmienky u nás na to určite majú.

U 11 – tréner Martin Vyskočil

– Táto kategória je u nás veľmi úspešná. Funguje dlhšiu dobu, a to už od roku 2014. O jej založenie sa pričinil hlavne náš manažér mládeže D. Gregor. Jeho vtedajšie