Voda už tečie, ale trénovať môžu len v obmedzenom počte lodí

Vodný areál Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši konečne spustil vodu do svojho divokého koryta. Vodáci tak môžu začať s dôležitou prípravou do neistej sezóny.

28. apr 2020 o 16:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mikulášski vodáci k svojmu prioritnému tréningovému procesu potrebujú vodu, divokú vodu. Tú však pre krízovú situáciu pre koronavírus nemohli využívať pre zatvorené športoviská.

Situácia sa už ale zlepšila a vodu im pustili vo štvrtok (23. 4). Tréningy ale stále musia prebiehať len v obmedzenom počte štyria pretekári na celom kanáli plus niekoľkometrové rozostupy medzi sebou.

Na prvom domácom kontakte s vodou boli aj naše elitné lode.



Alexander Slafkovský na otázku, aký mal prvotný pocit, keď sadal na vodu, odpovedal:

„To ani neviem, pretože takúto situáciu som veru ešte nezažil, no tešil som sa a musím povedať – veľmi mi to chýbalo. Tú vodu sme každý rok brali ako samozrejmosť a táto situácia bola veru veľmi zvláštna. Aj z tohto dôvodu si ju budem viac vážiť. Od príchodu z Austrálie ubehlo už päť týždňov a toľko som ani na vode nebol. Trénovali sme síce individuálne na suchu, ale tak potrebný špecifický pohyb na vode nič nenahradí. Najhoršie teraz je, že ten cit a stabilita na vode po tých týždňoch bez vody odišla, preto sa treba čím skôr do toho opäť dostať, aj keď to bude ťažké, pretože aj čas na vode je obmedzený. Ale musíme sa udržovať v nejakej forme a dúfať, že tohtoročná sezóna ešte nie je úplne ukončená.“



Stanislav Gejdoš, tréner A. Slafkovského, vníma túto mimoriadnu situáciu aj z inej strany.

„Po dlhých rokoch cestovania predovšetkým v jarnom období sme doma moc neboli, preto tých päť týždňov sme mali aj viac času stráviť doma v kruhu rodiny, poprípade si porobiť okolo domu veci, ktoré sa doteraz nedali. Toto je asi jediné