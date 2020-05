O miesto hlavného kontrolóra sa chce uchádzať aj Martin Alušic

Odmena by mala byť za prácu nad rámec

"Voľba hlavného kontrolóra podľa primátorom predloženého návrhu by bola s istotou súdom vyhlásená za neplatnú, a to by znamenalo hanbu pre mesto. Pripravil som preto rozsiahly pozmeňujúci návrh, na ktorom sa zhodli všetci prítomní poslanci," skonštatoval Vincent Kultan.

Ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák si myslí, že poslanci konali nad rámec zákona, keď upravili platové podmienky vopred. Vysvetlil, že je to v rozpore s príslušným ustanovením zákona o obecnom zriadení.

"Zákon hovorí, že zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 percent mesačného platu. V tomto konkrétnom prípade však ide o akýsi bianko šek, ktorý dokonca nereflektuje na to, že odmena je za prácu nad rámec, za mimoriadne výsledky, ale nie automaticky iba za to, že je niekto vo funkcii hlavného kontrolóra," uviedol Kaliňák.