Korona ukradla kúpeľnej obci ďalší postupový sen

Aj v Lúčkach si všetko predstavovali inak, verili, že po odpichnutí sa z poslednej ôsmej ligy pridajú aj „miestenku“ do šiestej ligy.

7. máj 2020 o 16:00 Ján Svrček

LÚČKY. V druhej najvyššej liptovskej súťaži po jesennej časti viedli futbalisti ŠK Lúčky – kúpele s rovnakým 30-bodovým zásahom ako druhé Iľanovo. Ako je však dávnejšie známe, Liptovský futbalový zväz pre koronakrízu všetky súťaže ročníka 2019/2020 anuloval. Tým aj (zatiaľ) skončili postupové chúťky obce, v ktorej kožená po diétnejšom období znovu ožila. Tréner Lúčok Ivan Dittrych netajil, že v klube zostal preto, aby sa po rokoch pri Teplianke znovu hrala elitná liga Liptova.

Keďže vaša misia nebola naplnená, spojíte aj ďalšiu sezónu s Lúčkami v mene rovnakého cieľa?

Neviem, čo bude ďalej, ani či budem pri mužstve pokračovať. Povedali sme si, že sa stretneme, keď sa trochu upokojí situácia okolo koronavírusu.

Cítite sklamanie?

Jasné, že to človeka mrzí. Nemohol som súťažný ročník dokončiť tak, ako som si želal. Je to škoda, mali sme dobre našliapnuté. Žiaľ, moja práca zostala nedokončená. Jeseň chalani síce uzatvorili na prvom mieste len o skóre, no keby sme ju boli odohrali v kompletnom zložení, bez výpadkov pre maródku či pracovné povinnosti niektorých jednotlivcov, dalo sa ostatným súperom odskočiť aj o štyri – päť bodov. Do karát nám nahrával aj jarný žreb, všetky tímy z prvej šestky by sme privítali na vlastnom ihrisku. Teda vonku by mužstvo čakali akurát papierovo ľahší súperi. No nič sa nedá robiť, zaúradovala vyššia moc a, samozrejme, zdravie je najdôležitejšie.

Myslíte si, že takýto koniec môže do nejakej miery zamávať aj s hráčmi?

Toho sa bojím najviac, že chlapci stratia motiváciu tak pracovať ako doteraz. Oni