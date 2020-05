Väčšinu života je spätý s futbalom v Závažnej Porube

Funkcionár, starosta a kronikár Jaroslav Jurečka spisuje históriu futbalového klubu ŠK Závažná Poruba neuveriteľných päťdesiat rokov svojho života.

12. máj 2020 o 17:00 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Bol aj dobrým strelcom Čítajte

ZÁVAŽNÁ PORUBA. Pri futbale v Závažnej Porube začínal Jurečka už v roku 1963 ako funkcionár klubu. Postupne prechádzal rôznymi inými funkciami od pokladníka či tajomníka klubu. V roku 1970 napadla tomuto futbalovému nadšencovi myšlienka znovuzavedenia (pokračovania), futbalovej kroniky, ktorá sa píše nepretržite až dodnes. Môžeme teda povedať, že písaniu tejto kroniky sa venuje Jaroslav Jurečka už neuveriteľných 50 rokov svojho života.



Veľká všestrannosť aj v organizačných oblastiach a nesmierna ochota pomáhať, nielen pri futbale, priniesla Jurečkovi aj inú dôležitú funkciu v obci Závažná Poruba. V roku 1990 bol zvolený za starostu obce, kde pôsobil dve volebné obdobia. Ako nám sám povedal, počas starostovania mal kopu iných pracovných povinnosti, ale písať futbalovú kroniku neprestal, aj keď mal toho času menej.

„Bavilo ma to a neustále ma to baví, preto som neprestal ani počas obdobia, keď som bol starostom a neprestávam ani teraz, keď mám už pokročilejší vek. Budem ju písať dovtedy, dokedy budem vládať,“ povedal pozitívne naladený Jurečka.

Na druhej strane postupne začal kronikár uvažovať, že jeho pisárske žezlo by mohol postupne niekto prebrať.



„Nie som nenahraditeľný, aj ten môj vyšší vek nehrá v prospech. Snažil som sa už aj osloviť nejakých mladších ľudí, ktorí by mohli pokračovať v písaní kroniky. No je to nesmierne ťažké, pretože do takýchto dobrovoľných robôt sa ľudia moc nehrnú. Veľmi by ma mrzelo, keby to muselo po toľkých rokoch skončiť a nemal by to kto písať. Bola by to škoda.“

Písať kroniku, aby tam boli aktuálne záležitosti, nie je len tak. Pisár bol takmer na každom domácom zápase Závažnej Poruby osobne, aby vždy vedel, čo sa na ihrisku deje. Pri zápasoch vonku, ktorých sa nezúčastnil, musel obvolať funkcionárov či trénerov.

Športový nadšenec sledoval, samozrejme, predovšetkým futbal, ale zaujímal sa aj o ostatné športy v obci. Sledoval situáciu aj v oblasti lyžovania či bežeckého lyžovania v stredisku Opalisko, kde mali lyžiari či bežci výborné zázemie a nosili do obce výborné medzinárodné výsledky.

Jaroslavovi Jurečkovi, srdcom i dušou spätému s futbalom, sme položili aj zopár otázok.

Ako ste vlastne začali, alebo ako ste vedeli, že sa chcete venovať písaniu futbalovej kroniky?

Asi som sa s tým narodil. Hrať futbal som nehral nejak dlho, hral som po dorast, ale vedel som, že pri futbale chcem zostať. Bol to môj sen byť profesionálny