Mama bola šokovaná, keď jej poslal polovicu odmeny za postup

S futbalom začínal ako žiačik v Ľubochni, no dlhé roky bol neoddeliteľnou súčasťou „koženej“ pod Čebraťom. Jednu celú dekádu Peter Guzy (roč. nar. 1957) nosil na ľavej ruke kapitánsku pásku.

13. máj 2020 o 17:00 Ján Svrček

RUŽOMBEROK. Peter Guzy prežil vydarenú mini „etapu“ aj počas základnej vojenskej služby v Leviciach.

„Spolu dvadsať rokov som strávil v Ružomberku,“ rozhovoril sa niekdajší skvelý obranca.

„Z toho päť v doraste pod vedením dvojice Ladislav Uličný – Ján Plica. Mal som devätnásť, keď ma tréner Ján Haspra pozval do kabíny A tímu. Začínal som už s nebohým Dušanom Vierikom, Ružomberok mal vtedy famóznu stredovú formáciu s takými menami ako Daniel Dančo, Anton Škorupa či František Lechman. V bráne stál Ľubomír Páleník, vzadu tiež hrával Jozef Házelmayer, v útoku Karol Vály, Anton Šiška či Peter Radolský.“

Jeho najobľúbenejší tréner bol Haspra

Za Guzyho ružomberskej éry fanúšikovia chodili na zápasy prvej Slovenskej národnej ligy, ale i druhej či v horších časoch divízie, skupiny východ.

„Ježišmária, tých postupov a pádov bolo neúrekom. Striedali sa kouči a zväčša sa vracal mužstvo ratovať tréner Haspra. Bol to môj naj-obľúbenejší a najzlatejší tréner. Náročný, no iná cesta k úspechu vo futbale i celkove v športe nevedie.“

Ako mládežník si Peťo otvoril aj vrátka do národného tímu do 17 rokov. „S