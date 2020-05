Nemocnica uvoľňuje zákazy, ockovia už smú k pôrodom

S uvoľňovaním prísnych protiepidemiologických opatrení sa postupne aj nemocnice dostávajú do bežného režimu.

14. máj 2020 o 10:08 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Opäť začínajú fungovať niektoré interné ambulancie v nemocnici v Liptovskom Mikuláši, mamograf či rehabilitácie.

Od pondelka 11. mája už niektoré ambulancie fungujú, i keď v obmedzenom režime.

V pondelky a štvrtky ordinuje kardiologická ambulancia, interné funguje v utorok a piatok, nefrologická ambulancia v stredu.

Nemocnica upozorňuje, že všetky interné ambulancie budú vykonávať svoju činnosť v priestoroch bývalej konziliárnej ambulancie, v suteréne interného pavilónu.

„Objednávanie na ambulanciu, podľa naliehavosti a zhodnotenia lekárom príslušnej ambulancie, bude možné vždy v čase ordinačných hodín príslušnej ambulancie na telefónnom čísle 044/55 63 230 v čase od 8. do 9. hodiny. V prípade kardiologickej ambulancie je možné sa objednať aj emailom kardiologia@nsplm.sk,“ vysvetlil námestník nemocnice Ján Drobčo.

Gynekologické ambulancie sú už presťahované späť v pôvodných priestoroch v pavilóne B. Dobrou správou je, že nemocnica opäť povolila prítomnosť otca pri pôrode.

Očná ambulancia v Liptovskom Hrádku funguje plných päť dní v týždni. Rovnako už spustili prevádzku aj pracovisko mamografie. Od pondelka do piatka začalo fungovať aj rehabilitačné oddelenie. Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky.

Vstup len cez stan

Pri vstupe do nemocničného areálu stále platí povinnosť prejsť cez triediaci stan.

„Pred vstupom do areálu nemocnice musí každý pacient prejsť triážnym teda triediacim stanom, kde bude označený. Pri každom vyšetrení je potrebné mať na sebe rúško,“ upozornil Drobčo.

Vyšetrenie u pacientov v karanténe pre podozrenie z ochorenia COVID-19 alebo s potvrdením ochorenia COVID-19 lekári nebudú robiť.

Povolia aj niektoré návštevy

Nemocnica uvoľňuje aj pravidlá pre návštevy za určitých podmienkou. Jednu z nich je napríklad vek. Na návštevu môžu prísť ľudia vo veku od 16 do 65 rokov, ktorí nevykazujú príznaky respiračného ochorenia.

Výnimku sa zákazu návštev udelí nemocnica, ak prídete navštíviť dospelého pacienta na lôžkovom oddelení, ktorý je v terminálnom, teda poslednom štádiu ochorenia. V takomto prípade môžu prísť dve blízke osoby. Zákaz sa nevzťahuje ani na kňazov a duchovných, ktorí prídu navštíviť ťažko chorého alebo zomierajúceho.

Do nemocnice smie vstúpiť aj osoba, ktorá sprevádza pacienta pri prepustení. Pokiaľ to povolí lekár, povolené sú aj návštevy pacientov so psychickými problémami.

V prípade detských pacientov je povolený jeho dospelý sprievod. Povolená je aj návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi s spoločnej domácnosti.

Vždy sa treba vopred dohodnúť

Pred každou návštevou je potrebné kontaktovať príslušné oddelenie a dohodnúť si dátum a čas návštevy. Aj pre návštevy platí povinnosť prejsť triediacim stanom.

„Prosíme touto cestou všetkých návštevníkov, aby zvážili každú návštevu svojho blízkeho v zdravotníckom zariadení vzhľadom na zvýšené riziko prenosu respiračných ochorení. Chránite tak seba, svojho blízkeho aj ostatných pacientov. Ďakujeme,“ uzavrel Drobčo.

INTERNÉ AMBULANCIE ordinujú nasledovne: Odber krvi: denne 07:00 – 08:00 Pondelok a štvrtok: Kardiologická ambulancia 08:00 – 14:30 hod. Utorok a piatok: Interná ambulancia 08:00 – 14:30 hod. Streda: Nefrologická ambulancia 08:00 – 14:30 hod.

