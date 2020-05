Na Liptove napadli medvede dvoch ľudí

„Minulý rok sme mali šesť incidentov, ktoré sa stali skoro v zastavanom území obce,“ opisuje situáciu starosta Ludrovej Peter Slimák.

14. máj 2020 o 15:59 Martin Pavelek

LUDROVÁ „Vracal som sa poľovníckym chodníkom a hore som periférne zbadal pohyb. Vystrčila sa hlava medveďa a v momente po mne vyštartoval. Bolo to ako blesk z jasného neba,“ opisuje útok šelmy Peter Durdiak z Ludrovej, ktorý sa do lesa vybral 25. apríla.

„Reval ako besný. Narazil do mňa ako tank. Úplne ma zrušil. Zvalili sme sa na zem a nastala mela. Neviem poriadne čo sa dialo. Bol na mne, iba som cítil tam štípanec, tam ma pichlo, tam zabolelo. V kuse reval. Už som sa lúčil so životom.“

Tak nečakane, ako sa útok začal, rýchlo aj skončil.

„Trvalo dvadsať až tridsať sekúnd, potom prestal a odišiel. Ostal som tam ležať ako dokrkvaný zdrap papiera.“ Útočník podľa neho vážil viac ako 150 kilogramov.

Zranenia si bude liečiť dlhšiu dobu

Otrasený a zranený Ludrovčan sa snažil telefónom privolať pomoc, no bol v oblasti bez signálu. Preto začal schádzať nižšie do Ludrovskej doliny. Tam stretol cyklistu, ktorý mu zatelefonoval sanitku. Tá ho odviezla do nemocnice.