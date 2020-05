Tatran sa momentálne snaží káder udržať pokope

Mikulášsky futbalový druholigista MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa po predčasnom pozastavení sezóny momentálne nachádza na siedmej pozícií s 18 odohranými zápasmi (len s jedným odohratým duelom z jarnej časti). Na konte má Tatran 26 bodov. Tabuľku vedie Banská Bystrica, tá ma 41 bodov.

18. máj 2020 o 15:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Tak ako všetky druholigové tímy, aj Mikulášania čakajú, ako sa rozhodne o ďalšom postupe. Či sa sezóna dohrá, alebo úplne zruší.

O tom, aká je situácia v klube a či sa už začalo s postupným tréningom, sme sa rozprávali so športovým riaditeľom Jánom Papajom.

Zapojil sa už futbalový Tatran do tréningového procesu?

Nie, súčasný stav a, samozrejme, prísne stanovené opatrenia nám nedovoľujú opätovne začať s tréningom. My by sme nevedeli zaručiť ani spĺňať všetky tieto nariadenia, ktoré stanovil pre šport hlavný hygienik. Preto sa na štadióne netrénuje.

Pripravujú sa hráči individuálne, majú prípadne nejaké tréningové plány?

Áno, každý dostal tréningový plán, pripravujú sa individuálne v okolí svojho bydliska. Nemohli sme ich držať u nás v ubytovni, vlastne to nebolo ani povolené.

Viacero druholigových tímov hlási, že z dôvodu prerušenia ligy a pre následné negatívne finančné vplyvy muselo niektorých hráčov prepustiť. Je to aj váš prípad v Tatrane?

Zatiaľ nie. Tím je v nezmenenom stave. Čakáme aj my, ako sa to všetko napokon vyvinie. Máme aj my veľké finančné ťažkosti, no snažíme sa to všetkými možnými silami udržať pokope, je to však veľmi náročné.

Ak sa ale situácia čoskoro nezlepši, nezačne sa hrať, neprídu plánované finančné zdroje, budeme musieť pristúpiť aj my k radikálnemu skresaniu kádra.