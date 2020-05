Zrušená Európa možno bude v Prahe

Mikulášski vodní slalomári po uvoľnení niektorých opatrení už začali s tréningom na domácej vode. Stále však čakajú, aký bude tohtoročný neistý pretekový kalendár.

19. máj 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Vodní slalomári stále čakajú na definitívne verdikty, kedy sa rozhodne o tohtoročnej sezóne a či sa spustia medzinárodné preteky. Momentálne liptovskí vodáci trénujú v obmedzenom režime v domácom Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši.

Definitívne rozhodnutie o zrušení prvých troch kôl Svetového pohára už padlo. Medzi nimi mal byť aj zrušený augustový tretí „sveťák“ u nás na Liptove. Do konca júna by sa malo definitívne rozhodnúť aj o osude ďalších troch kôl Svetového pohára.

„Stále čakáme, aké bude to rozhodnutie. Ak sa potvrdí, že sezóna bude pokračovať, tak budeme pretekať až do novembra a sezóna, aká mala byť krátka, sa napokon pekne natiahne. Ale veď teraz sme mali voľno, tak to vôbec nebude vadiť. V konečnom zúčtovaní sezóna nebude dlhá, len posunutá,“ na úvod poznamenal singlkanoista Alexander Slafkovský.