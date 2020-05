Vo vojenskej nemocnici sa zaoberali problematikou protónového centra

Rozhodnutie, ako s nedokončeným projektom ďalej, podľa štátneho tajomníka presahuje úroveň ministerstva školstva.

18. máj 2020 o 21:41 TASR

RUŽOMBEROK. Problematikou projektu Protónového terapeutického centra vo vojenskej nemocnici v Ružomberku sa v pondelok zaoberal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ľudovít Paulis. Rozhodnutie, ako s nedokončeným projektom ďalej, však podľa neho presahuje úroveň ministerstva školstva. Povedal to po stretnutí s riaditeľom protónového centra Igorom Čomborom.

"Potrebujeme mať viac informácií, aby sme vedeli, akým spôsobom sa dá tento projekt dotiahnuť ďalej a ako ho zabezpečiť," uviedol pre médiá štátny tajomník.

Paulis sa podľa svojich slov zatiaľ zaujímal najmä o prvotné informácie. O to, čo je už hotové, a o hrubý náčrt krokov do budúcna. "Potrebujeme podklad pre ďalšie rozhodnutie. To znamená, ako konkrétne vyzerá mapa ďalších krokov, koľko presne to bude stáť, ako je to udržateľné do budúcna," konkretizoval. Zdôraznil, že na zodpovedné rozhodnutie treba mať na stole konkrétnejšie dáta.

Riaditeľ centra pripomenul, že Slovensko ešte nemá vlastnú protónovú terapiu. Pacienti sa podľa neho chodia liečiť najmä do Prahy, čo stojí nemalé finančné prostriedky. "Je to aj známka kvality krajiny, či takúto špičkovú technológiu má alebo nemá," zhodnotil. Zdôraznil, že sa čaká na fyzikálnu a medicínsku certifikáciu zariadenia.

Podľa Čombora sa protónová terapia osvedčuje pri čoraz väčšom počte diagnóz, v súčasnosti sa takto lieči napríklad rakovina prostaty. "Dnes sme sa dozvedeli, že fyzikálnu certifikáciu zariadenia by sme asi zvládli aj s pomocou ministerstva školstva, keď na to dáme dobré podklady. Hneď nato bude nasledovať dovoz medicínskej časti tohto zariadenia. Aby sa zariadenie napokon aplikovalo na to, na čo bolo vytvorené - na liečbu onkologických pacientov," doplnil Čombor. Na to však podľa neho musí padnúť rozhodnutie na vyšších úrovniach.