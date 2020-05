O ľudí v karanténe sa starajú aj liptovskí dobrovoľní hasiči

LIPTOV. Jedno z prvých karanténnych zariadení, ktoré zriadilo ministerstvo vnútra, je v Liptovskom Jáne. V účelovom zariadení Bystrá sa od marca do polovice mája vystriedalo 700 Slovákov, ktorí sa vrátili zo zahraničia a čakali tu na výsledok testovania na ochorenie COVID-19.

O dobrovoľnú pomoc personálu sa najprv starala Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky. Karanténne zariadenia sa začali otvárať aj inde na Slovensku, preto štafetu pomoci v starostlivosti o ubytovaných Slovákov prevzali dobrovoľní hasiči. O pomoc ich požiadalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, ktoré poskytuje zariadeniu technickú a organizačnú podporu.

Dobrovoľný hasičský zbor z Liptovskej Kokavy nastúpil od 28. marca. Hasiči sú na riziko pri práci a zásahoch zvyknutí, no pomoc v starostlivosti o ľudí, ktorí môžu mať nebezpečné vírusové ochorenie, je z iného súdka.

„Samozrejme, na začiatku sme mali rešpekt, nevedeli sme celkom, do čoho ideme, ako to bude fungovať,“ hovorí Richard Špor, ktorý v karanténnom centre v Liptovskom Jáne pomáha spolu s kolegami už od začiatku.

Dnes hovorí, že väčšie riziko nákazy vníma v supermarkete, verejnej doprave alebo na čerpacej stanici ako v karanténnom centre s prísnymi bezpečnostnými opatreniami.

„Potom sme videli, ako to všetko funguje. Všetci sme museli byť zaškolení špecialistom okresného riaditeľstva HaZZ, aby sme sa naučili správne postupy dekontaminácie a dezinfekcie. Do priameho kontaktu s ľuďmi prichádzame len pri ich príjme, ale vtedy máme celotelové ochranné odevy, masky.“

Okrem dobrovoľných hasičov z Liptovskej Kokavy pomáhajú aj zbory zo Smrečian, Liptovskej Porúbky, Ondrašovej, Bodíc, mesta Liptovský Mikuláš a z Pribyliny. Najprv ich bolo asi dvadsať. S uvoľňovaním opatrení sa začali vracať dobrovoľní hasiči do práce, bolo náročné skĺbiť zamestnanie a 12-hodinové služby v karanténnom centre.

Akí sú ubytovaní repatrianti

Ubytovaní Slováci sú podľa Šopora rôzni, no služby sú v zásade pokojné. Nikto tam nevystrájal až tak ako detvianski drevorubači. „Stáva sa, že ľudia sú aj vulgárni, nechcú nastúpiť do karantény. No viac je takých, ktorí situáciu chápu a radi by v zariadení ostali celých 14 dní karantény.“

Karanténne zariadenie ministerstva vnútra Bystrá v Liptovskom Jáne je hotelového typu. Izby majú vlastnú televíziu, chladničku. Varí im vlastný personál hotela, ktorý sa snaží rovnako, ako by sa starali o štandardných klientov.

O tom, že strava je tu veľmi dobrá, svedčia ďakovné odkazy napísané na prázdne plastové obaly z jedla.

Snažia sa ich ubytovať, ako chcú

Keď treba niečo doniesť do izby, hasiči to nechajú pred dverami na pripravenom stolíku. Zaklopú a odídu. Ľudia už vedia, že nesmú hneď otvoriť, ale treba počkať, nasadiť si rúško, rukavice. Striedame sa po službách, denná sa začína od 7. ráno a končí o 20. hodine, potom príde nočná služba,“ vysvetlil Šopor.

V noci dohliadajú na poriadok, cez deň je roboty podstatne viac. Stravu nosia ubytovaným priamo zamestnanci zariadenia pred izby na pripravené stolíky. Dobrovoľní hasiči im pomáhajú v obliekaní ochranných odevov, potom ich vydezinfikujú a pomáhajú im obleky zobliecť. Je dôležité, aby bol celý proces správny a presný, aby nedošlo k nakazeniu. Zakaždým dezinfikujú aj stolík na rozvážanie jedla. Robia to trikrát denne. Ak treba ubytovaným niečo priniesť, napríklad lieky alebo balíčky, ktoré ľuďom v karanténe nosia príbuzní, hasiči s tým pomôžu.

Najväčší nápor práce je pri prijímaní repatriantov. Aj s tým pomáhajú dobrovoľní hasiči. Na službe ich je vtedy viac. Usmerňujú ľudí, pomáhajú s batožinou, vypĺňaním tlačív, s rozdeľovaním ľudí do izieb. Podobné to je, aj keď ľudia zo zariadenia odchádzajú domov s negatívnymi výsledkami.

V ideálnom prípade sú tam sedem – osem dní

V Bystrej sú izby jedno-, dvoj-, troj- a štvorlôžkové. V zariadení sa prichádzajúcim repatriantom vždy snažia vyjsť v ústrety v tom, aby bývali tak, ako chcú.

V Liptovskom Jáne je v povinnej karanténe v priemere sto ľudí. Na testovanie tam čakajú približne päť až šesť dní. Výsledky sa dozvedia do dvoch dní.

V ideálnom prípade trvá karanténa sedem až osem dní. Zatiaľ sa v Liptovskom Jáne vystriedalo 700 ľudí. Štyrom z nich testami, ktoré robia hasiči z ambulancie HaZZ zo Žiliny a Banskej Bystrice, potvrdili koronavírus. Niektorí nemali žiadne príznaky, niektorí mali, ale ľahšie.

Po celú dobu ich pobytu v zariadení bola ich liečba a zdravotný stav kontrolovaná zdravotným personálom zariadenia. Zariadenie môžu opustiť až po dvoch opakovaných negatívnych výsledkoch testovania, ale aj potom musia zostať ešte v domácej karanténe.