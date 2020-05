Poslanci chcú opraviť čerpací systém skládky

Pri väčších dažďoch uzavretá skládka tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube preteká.

24. máj 2020 o 5:20 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Vodu musia z nádrží odčerpávať špeciálne fekálne autá a voziť ju do čistiarne odpadových vôd v Liptovskej Ondrašovej. Ročne to mesto stojí 60-tisíc eur.

Inšpekcia životného prostredia kontrolou zistila, že skládka nie je uzavretá podľa schváleného stavebného povolenia. Problémy s presakujúcou skládkou má mesto dlhodobo. Vyriešiť by to malo jej opätovné prekrytie.

Poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci, ktorí majú v liptovskomikulášskom mestskom zastupiteľstve väčšinu hlasov, schválili rekonštrukciu čerpacej sústavy na skládke.

„Vyrieši to problém s odvádzaním vody. Zo skládky vytekajú drenážne a priesakové vody a tie budú vytekať stále. Sú dve až štyri situácie v roku, keď preteká toľko vody, že ju čerpadlá nestíhajú odvádzať do čistiarne. Takto zrenovujeme systém čerpania,“ vysvetlil Vincent Kultan, predseda najpočetnejšieho klubu v mestskom zastupiteľstve s tým, že takto sa podľa jeho slov vyrieši problém, keď treba nárazovo vyčerpávať vodu z nádrží.

Sú nastavené na kapacitu potrubného systému

Primátor Ján Blcháč poukázal na to, že zo správne uzavretých skládok by nemalo vytekať nič, alebo len malé množstvo vody.

„Odvod vôd nerieši problémy presakovania skládky, ktoré sú spôsobené jej zlým uzatvorením. Okrem toho sú momentálne čerpadlá nastavené na kapacitu potrubného systému odvodu vôd. Zároveň je potrebné skonštatovať, že suma 85-tisíc eur, ktorú na čerpaciu sústavu schválili poslanci na návrh Vincenta Kultana, nevyplýva z reálneho projektu, pretože žiadny neexistuje,“ upozornil Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia na liptovskomikulášskom mestskom úrade.

Technický zásah navrhli poslanci

Pýtali sme sa, akým spôsobom dospeli poslanci k tomu, že toto technické riešenie, ktoré by mali navrhovať odborne spôsobilé osoby, pomôže.

Poslanci sa sťažujú na to, že dosiaľ im nebolo umožnené, aby si skládku pozreli, rovnako aj čerpací systém. Zaujímalo nás, ako sa dostali ku sume 85-tisíc eur a technickému riešeniu.

Konkrétny postup Kultan nespresnil, no povedal, že je presvedčený o tom, že investícia do obnovy čerpacieho systému bude výrazne nižšia. „Teraz očakávame, že mesto nechá spracovať projekt a z neho budeme presne vedieť, koľko to bude stáť,“ vysvetlil.