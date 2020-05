Na 13. júna je naplánovaný štart skrátenej nadstavby Fortuna ligy

Prezident ÚLK I. Kozák priznal: „Išlo o náročné rokovanie so živou diskusiou.“

25. máj 2020

RUŽOMBEROK. V centre pozornosti futbalového hnutia na Slovensku bolo zasadnutie Prezídia Únie ligových klubov (ÚLK), ktoré sa uskutočnilo minulý štvrtok.

Kluby sa napokon dohodli na reštarte našej najvyššej futbalovej súťaže. Začiatok je stanovený na 13. júna a v oboch nadstavbových skupinách sa bude hrať len jednokolovým systémom. To znamená, že miesto desiatich stretnutí mužstvá odohrajú iba päť. Výhodu jedného domáceho zápasu navyše budú mať tímy, ktoré sa umiestnili na prvých troch priečkach v oboch nadstavbových častiach. Čo sa týka počtov striedaní, kluby neodsúhlasili prechod z troch na päť.

ÚLK však ešte musí doladiť všetky náležitosti a podmienky s Úradom verejného zdravotníctva. Ráta sa tiež s prípadnou barážou o poslednú štvrtú miestenku do pohárovej Európy i s dokončením Slovnaft Cupu, ktorý je pred semifinálovou bránou.

Prvoligový finiš sa uskutoční za prísnych hygienických podmienok a bez divákov.

Ružomberskí futbalisti nadstavbu otvoria na bratislavskom Tehelnom poli proti majstrovskému Slovanu.

Padla tiež dohoda, že po aktuálnom ročníku z Fortuna ligy žiadne mužstvo nevypadne.

Preto kluby dali odporúčanie Slovenskému futbalovému zväzu, aby ani nikto z II. ligy nešiel hore. To viac-menej naznačuje, hoci ešte nepadla definitíva, predčasný koniec druhej najvyššej súťaže.

„Som veľmi šťastný, že súťaž sa rozbehne a dúfam, že reštart aj dobre dopadne. Čaká nás len päť kôl, je to niečo iné, než som si želal a nádejal sa. Lenže aj za to pánboh zaplať. Samozrejme, tým sa naša šanca dostať do Európy veľmi stenčila. Lenže stále je tu ešte Slovenský pohár, kde sme medzi najlepšími štyrmi, či prípadná baráž. Musíme všetko spraviť preto, aby sme po sezóne mali vztýčené hlavy,“ reagoval na závery ÚLK kouč futbalovej Ruže Ján Haspra.

Aj kapitána MFK Jána Masla potešilo, že nie je koniec.

„Netrpezlivo som čakal na rozhodnutie prezídia. Som rád, že liga sa ide dohrať, hoci najspravodlivejšie by bolo absolvovať všetkých desať kôl. Najhorší scenár by bol, ak by sa nebolo pokračovalo.“

Priebežné poradie po základnej časti:

Na čele skupiny o titul je Slovan (55 bodov), pred Žilinou (45), Dunajskou Stredou (38), Trnavou (30), Michalovcami (30) a Ružomberkom (28).

Program 1. kola nadstavbovej časti – skupiny o titul:

Slovan – Ružomberok, Žilina – Trnava, Dunajská Streda – Michalovce.

