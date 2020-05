Mikulášsky Tatran je na kolenách

Druholigový MFK Tatran Liptovský Mikuláš má obrovské finančné problémy pre koronakrízu, ktorá nastala. Prezident klubu Milan Mikušiak sa preto obáva o ďalšiu budúcnosť klubu.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. O reštarte slovenskej najvyššej futbalovej Fortuna ligy sa už rozhodlo. Otáznik preto stále ostáva nad druhou ligou. Konkrétne rozhodnutie by malo padnúť práve v týchto dňoch (26. – 28. 5.).

„Stále nevieme a čakáme na rozhodnutie o reštarte druhej ligy. Všetci hráči sú stále doma a čakajú tiež. Hneď ako sa rozhodne – či už tak, alebo tak, na druhý deň sa všetci musíme stretnúť hráči, tréneri, vedenie a postaviť nejaký núdzový plán, čo a ako ďalej,“ rozhovoril sa prezident klubu Milan Mikušiak.

Na otázku, čo by bolo podľa neho lepšie, či sa liga má ukončiť alebo znovu naštartovať, nám nevedel konkrétne odpovedať. „Pravdu povediac, teraz už ani neviem. V úvode sme chceli ligu určite dohrať, no momentálne nemáme žiadne financie a neviem si ani len predstaviť, ako by to vyzeralo, pretože náklady po návrate do ligy by sa niekoľkonásobne zdvihli. Na druhej strane treba povedať aj to, že nik nemôže postúpiť ani vypadnúť, tak je otázne, či má zmysel pokračovateľ v súťaži . Ale pre nás sú veľmi dôležití aj fanúšikovia, pre ktorých by sa futbal hrať určite mal. Takže prispôsobíme sa rozhodnutiu SFZ.“

Najväčší finančný problém, ktorý v Tatrane nastal, je z dôvodu koronakrízy, tá postihla všetkých.

„Ak sa súťaž reštartuje, budeme sa ju snažiť dohrať so cťou, aj keď neviem povedať, s akým kádrom.“

Najhoršie obavy má prezident klubu z budúcnosti, pretože klub sa do konca mesiaca, v prípade záujmu, musí záväzne prihlásiť do novej sezóny druhej ligy. Obavy sú na mieste aj preto, lebo ak by Tatran v rozbehnutej novej sezóne musel ukončiť svoje pôsobenie v lige, hrozili by mu vysoké finančné sankcie a preradenie všetkých, aj mládežníckych tímov do nižších líg.

„Ak nám nepomôže mesto a nenájdeme kompromisné riešenie, my nebudeme schopní z vlastných zdrojov utiahnuť novú sezónu. Zostali by sme doslova na kolenách,“ uzavrel Mikušiak.

Situáciu budeme naďalej sledovať a do najbližšieho vydania ju budeme aktualizovať.

