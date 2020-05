Známeho liptovského vytrvalca nestopla korona, ale osobné auto

Veterán Vladimír Porubiak sa veľmi svedomito hotoval na bežecký rok 2020, ale plány mu ešte pred vypuknutím pandémie skrížilo vážne zranenie.

29. máj 2020 o 13:00 Ján Svrček

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Na 30. mája bol pôvodne „nalinkovaný“ ďalší diel cezpoľného behu Ondrašovská horička. V posledných rokoch sa neoddeliteľnou súčasťou toh-to podujatia stalo aj slávnostné vyhlásenie výsledkov Liptovskej bežeckej ligy (LBL) za predchádzajúcu sezónu.

Vladimír Porubiak by pri tejto príležitosti zase vystúpil na najvyšší stupienok, keďže suverénnym spôsobom ovládol kategóriu od 50 do 59 rokov.

Máte zrátané, o koľké prvenstvo už ide?

To veru neviem. V poslednej dobe sú to viac-menej už pravidelné víťazstvá. Nielen ja, ale všetci z nášho klubu sa snažíme absolvovať čo najviac pretekov v súťaži O najlepšieho bežca Liptova a darí sa nám tiež výsledkovo. Za minulý rok sme vyhrali tri mužské kategórie, okrem mňa to bol Miroslav Gad do 39 rokov a Slavomír Dobák od 40 do 49 rokov a jednu ženskú, keď Slávka Mlynčeková bola prvá v súťaži od 35 do 49 rokov.

Pri pohľade na výsledkové listiny jednotlivých „podnikov“, možno povedať, že rok 2019 vám osobne parádne vyšiel, čo vy na to?

Asi prvý raz som absolvoval kompletný program, od Švošovskej pätnástky až po