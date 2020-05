Aj mikulášski hokejbalisti opäť vstúpili do tréningu na sezónu

Po uvoľnení zdravotných opatrení sa na športoviská vrátili aj hokejbalisti Monkeys Liptovský Mikuláš.

27. máj 2020 o 15:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. „Nie asi, ale s určitosťou sme jediné registrované mužstvo na Liptove, ktoré hrá organizovanú súťaž, Žilinskú hokejbalovú ligu v ktorej hrá 16 tímov od Trenčína až po Liptov a vykazuje činnosť na hornom či dolnom Liptove,“ na úvod nám ozrejmil hráč tímu Tomáš Paprčka a dodal:

„Je to tak už tretiu sezónu, po tom čo ukončilo svoju činnosť mužstvo Ružomberka, s ktorým sme v minulosti hrávali v Turčianskej hokejbalovej lige.“

Koronakrízu hráči prežili asi tak ako všetci športovci, doma. Boli dlho doma a v podstate bez akéhokoľvek tréningu, ktorý nebol povolený. Pred dvoma týždňami, po prvom miernom uvoľnení opatrení, sa stretli počas víkendov a zahrali si futbal. Po spustení 4. fázy si dohodli spoločné tréningy dva- až tri- krát do týždňa. Či už je to hokejbal, alebo futbal. Každý sa, samozrejme, udržoval aspoň v akej-takej kondícii individuálne v rámci svojich možností. Informácie, ktoré majú ohľadne novej sezóny, ešte nie sú úplne stopercentné, stále nevedia, čo bude, ale predpokladaný reštart ligy je naplánovaný na 5. júna.

„Zostáva nám dohrať jedno kolo základnej časti a následné play- off. Prvé letmé kontakty vedenia ligy a zástupcov tímov už prebehli a riešili sme hlavne systém play-off. Uvidíme, ako sa to celé uzavrie. Sú určité návrhy, ako súťaž dohrať. Uvidíme, ako prebehne hlasovanie tímov a čo sa navrhne.“

Všetko sa to bude musieť vyriešiť v dohľadnom čase, ak teda padne reštart ligy na už spomínaný dátum (5. 6.)

„Amatérski športovci majú oproti profesionálom menšiu výhodu v tom, že nás až tak netlačí čas. Samozrejme, ak nezačneme hrať v dohľadnej dobe, bude to aj pre nás znamenať, že sa súťaž nedohrá. Ja som ale v tomto smere mierny optimista a verím, že sa o dva týždne stretneme na ihrisku v súťažnom zápase,“ uzavrel Paprčka.

