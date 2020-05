Uhrík je na úrade práce. Tak ako väčšina hokejistov

Mikulášsky hokejista, center MHK32 Michal Uhrík sa po skončení sezóny snaží prispieť do rodinného rozpočtu rôznymi brigádami, ale zároveň sa už začal pripravovať aj na novú sezónu.

27. máj 2020 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejová sezóna Tipsport ligy bola predčasne ukončená, aj keď pre MHK 32 Liptovský Mikuláš to veľa neriešilo, pretože po základnej časti skončil v tabuľke posledný a v súťaži by teda aj tak nepokračoval. Po skončení hokejovej sezóny, tak ako je už na Liptove zvykom, bol káder rozpustený, zmluvy boli ukončené k 15. marcu 2020.

Čoskoro by sa už hokejistom mala začať spoločná letná príprava, ale ako sme už písali v minulom vydaní našich novín, konať sa nebude. Čo teda robia hokejisti teraz?

Boli sme sa pozrieť za jedným z nich – mikulášskym rodákom, útočníkom hrajúcim na centri, 27-ročným Michalom Uhríkom.

Od konca hokejovej sezóny prešiel už nejaký ten mesiac. Ako ste ju videli z odstupom času?

Sezónu nemôžem zhodnotiť pozitívne. Už to bolo spomínané v minulých rozhovoroch. Nezachytili sme úvodné stretnutia, strácali sme dôležité body proti súperom, kde sme potrebovali naplno bodovať. Potom sme sa už trápili na chvoste tabuľky a nepodarilo sa nám odtiaľ odlepiť, aj keď enormná snaha tam bola. Veľké oslabenie nášho tímu bolo aj skončením Macíka či Stehlíka v úvode sezóny, ktorí mali byť jednými z ťahúňov nášho mužstva. Ďalej odišli dvaja Lotyši, ktorí sa na tréningoch dobre ukazovali. Ostali sme poväčšine domáci odchovanci.

Neviem, nevedeli sme sa naštartovať žiadnym víťazstvom, čo bola škoda, lebo káder, aj keď bol jeden z najmladších v Tipsport lige, nebol zlý.

Môžete zhodnotiť aj váš výkon?

So svojím výkonom som nebol nejak spokojný. Čakal som od seba viac. Chcel som tímu pomôcť viac ,aj čo sa strelených gólov týka. V minulom roku som ich mal na svojom konte strelených viac. Snažil som sa hrať to, čo sa odo mňa očakávalo, často som naskakoval na oslabovky a odtiaľ sa góly strieľajú ťažšie. No v celkovom zúčtovaní som so sebou nebol spokojný.

Pred koncom základnej časti odišli skúsení hráči do iných tímov, prišla nejaká ponuka aj vám?

Prišla mi jedna, konkrétne ma volali do Martina, v ktorom som už hrával, mal som im pomôcť v play-off. Celkom som sa tam tešil. Ale nešiel som, pretože z nášho tímu pred koncom sezóny odišlo veľa hráčov, boli aj zranenia a sezónu by nemal kto dohrať, tak vedenie nechcelo, aby sme odchádzali. Takže som sezónu dohral doma so cťou, aj keď ten posledný zápas na Slovane bol frustrujúci. No viem, že náš extrémne oklieštený tím proti Bratislavčanom nemal šancu, ale bojovali sme.

Hokej na Liptove tohtoročnú sezónu ukončil už dávnejšie. Čo ďalej? Prebehli už prípadne dohody na tú novú?

Nie, zatiaľ nič, v najbližšej dobe sa máme v klube stretnúť, aby sa doriešili záväzky a podlžnosti voči hráčom. Následne by nám malo byť oznámené, aké budú budúce plány MHK 32. Neviem nič ani ohľadom prevodu licencie, len z médií. Čakám ja a čakajú aj ostatní, ako to celé s hokejom na Liptove dopadne.