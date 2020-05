Z mosta v Likavke opäť spadlo auto, neprežil jeden človek

Ide o tretiu nehodu za necelý rok.

25. máj 2020 o 15:00 Ľubica Stančíková

LIKAVKA, RUŽOMBEROK. Hasiči z Ružomberka zasahovali pri dopravnej nehode v Likavke. Z mosta tam v smere do Likavky spadlo auto značky grand cherokee s ružomberskými značkami.

"Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zišlo z mosta a po páde zostalo prevrátené na streche. V tom čase sa vo vozidle nachádzali dvaja účastníci, pričom jedna osoba svojim zraneniam na mieste podľahla," informovali hasiči cez sociálnu sieť.

Podľa našich informácií v aute zahynul muž. Ženu previezli do nemocnice s ťažkými zraneniami.

"Hasiči vyslobodili zakliesnené osoby z vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia a vozidlo zabezpečili proti vzniku požiaru," doplnili hasiči.

Ide o ďalšiu nehodu na moste ponad Váh v katastri Likavky.

Minulý rok v decembri z neho spadlo auto, v ktorom bola žena s dvoma deťmi. Ako zázrakom nehodu prežili.

Začiatkom tohto roka z mosta zletel rovno do Váhu vodič dodávky. Aj on nehodu prežil. Obe nehody sa stali počas jazdy v smere z Likavky do Ružomberka.

Oproti miestu, kde prepadlo auto dnes, tiež chýbajú zvodidlá. Auto tam nedávno zostalo visieť na kraji mosta.