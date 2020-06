Na Liptove má väčší pokoj

Lyžiarka Petra Vlhová už zarezáva v letnej príprave.

1. jún 2020 o 9:30 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Aj keď bola minuloročná lyžiarska sezóna predčasne ukončená pre koronavírus, i tak patrila medzi tie najúspešnejšie. Petra Vlhová v nej získala veľké víťazstvá a získala malý glóbus, teda dva glóbusy v točivých disciplínách za slalom a paralelný slalom.

Letná príprava na tú nadchádzajúcu už prebieha v plnom prúde. Lyžiarka ma vo svojom prípravnom repertoári množstvo doplnkových športov, medzi ktoré patrí aj kajak. My sme sa boli pozrieť, ako jej to na vode išlo, a po tréningu sme jej položili zopár otázok.

V kajaku ste nesedeli prvýkrát, vieme, že ste ho do prípravy zaradili už v minulom letnom období. Ako vám to išlo opäť na vode?

Do kajakovej lode som zasadla po dlhšej dobe znovu, vlastne som prvýkrát na vode od minulého roku. Zo začiatku to išlo ťažšie, ale baví ma to a celkom som si tento tréning užila. Bolo dnes síce trochu chladnejšie počasie, ale zvládli sme to.

Máte to aj zrátané, koľký- krát ste sedeli v lodi?

No, aj s minulým rokom to bude asi siedmy – ôsmy raz. Na vodu som chodila raz, niekedy dvakrát do týždňa. Ale celkom mi to ide. Bojím sa akurát, že sa prevrátim, ale som opatrná.

Skúšali ste už aj eskimáka? (prevrátiť sa a zodvihnúť loď späť, pozn. redakcie)

Nie, neskúšala a ani to nechcem skúšať. Mám z toho mierne obavy. Neviem si