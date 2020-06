V Liptovskej Ondrašovej to myslia so športom vážne

V minulom rozhovore sme predstavili silnú mládežnícku futbalovú základňu podporenú kvalitnou trénerskou prácou. Dnes sa porozprávame o aktivitách bežeckého oddielu, ktorého členovia absolvujú počas sezóny aj 30 pretekov. Medaily za umiestnenie nosia do klubu z domácej aj medzinárodnej scény.

4. jún 2020 o 16:00 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Budúcnosť futbalu v Liptovskej Ondrašovej je v bohatej mládeži Čítajte

LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVA. Okrem pretekania sa venujú aj organizácii tradičného cezpoľného behu Ondrašovská horička, ktorý je zaradený do Slovenskej a zároveň aj do Liptovskej bežeckej ligy. Práve uplynulú nedeľu 31. 5. sa tieto preteky mali konať v areáli športového klubu, ale z dôvodu pandémie sú preložené na jeseň. O činnosti bežeckého oddielu sme sa porozprávali s predsedom BO Pavlom Bačíkom.

Bežecký šport je v posledných rokoch na vzostupe, mnoho ľudí začalo rekreačne behávať a aj účasť na bežeckých pretekoch je každý rok vyššia. V Ondrašovej máte veľmi dlhú tradíciu v organizovaní bežeckého športu. Ako sa to celé začalo?

V Liptovskej Ondrašovej má celkove šport veľmi dlhú tradíciu. Futbal sa začal organizovane hrať na prvom ihrisku už v roku 1921, ktoré v roku 1934 zabrali na vojenské účely (terajšie vojenské zdravotné sklady). V klube popri sebe fungovali viaceré oddiely, ale historicky najviac sa darilo hráčom futbalu, stolného tenisu, šachu a bežcom. Bežecký oddiel funguje od roku 1983. Práve v tomto roku sa prvýkrát organizovali naše preteky Ondrašovská horička. O jej vznik sa zaslúžili Milan Trnovský, Jozef Gonda, Ján Kriška, Cyril Hrnčiar a Jaroslav Čerstvík. Ich zásluhou tak vznikol tretí najstarší cezpoľný beh na Liptove a jeho tradícia pokračuje dodnes. Postupne sa k týmto zakladateľom pridali ďalší nadšenci, hlavne Rudolf Dorniak, Milan Tlsták, Tatiana Bačíková, Gabriela Bartková, Stanislav Chaloupecký, Ján Grešo a ďalší. Nedávno som si v našej kronike pozeral výsledky práve z tohto obdobia, keď sme začínali. V tej dobe nebolo na Slovensku tak veľa bežeckých podujatí ako dnes a bol som prekvapený účasťou pretekárov z celého Slovenska. A svoju bežeckú kariéru tu začínali aj súčasní špičkoví atléti Gabriela Gajanová, Andrej Paulíny, Peter Žiška či Aneta Smierčaková. V posledných rokoch k nám začal chodiť pravidelne pretekať Branislav Šarkan z Kysúc a ako nedávny majster Slovenska na 10 km na dráhe je ozdobou našich pretekov.

Máte za sebou 36 ročníkov, klobúk dole. Zrejme máte medzi pretekármi dobrú odozvu, keď sa vám darí už toľko rokov. Komu sú tieto preteky vlastne určené?

Súvisiaci článok Beh Ondrašovskou Horičkou chcú zorganizovať po maratóne Čítajte

Ide o otvorené preteky pre širokú verejnosť, od najmladších detí z materskej škôlky až po seniorov bez obmedzenia veku. Podmienkou účasti teda nie je registrácia v nejakom klube, pretekať môže každý, komu to zdravotný stav dovoľuje. Sme súčasťou Slovenskej bežeckej ligy a zároveň Liptovskej bežeckej ligy. Práve z toho dôvodu sa k nám každoročne vracajú najlepší vytrvalci z Popradu, Liptova, Turca a v menšom počte aj z ostatných okresov. Dokonca aj z Českej republiky a Poľska. V posledných rokoch sa darí rozširovať pole účastníkov aj o rekreačných bežcov, keďže beh sa stal veľmi obľúbenou pohybovou aktivitou. Pozitívne je, že hýbať sa začali tak muži, ako aj ženy Naším dlhodobým cieľom je prilákať viac rekreačných športovcov, nech aj oni ochutnajú atmosféru pretekania a spoznajú nových ľudí. Minulý rok sme zaviedli absolútnu novinku, umožnili sme pretekať aj vyznávačom nordic walkingu, teda rýchlej chôdze. Tento šport sa objavil na Slovensku už dávnejšie, ale chodci zatiaľ nemajú toľko príležitostí pretekať medzi sebou, tak sme im to umožnili. Tento náš krok bol prijatý pozitívne, prišli pretekári z LM, RK ale aj z Košíc a prisľúbili, že na ďalší rok ich príde ešte viac.

A čo trasa? V názve máte uvedené, že ide o cezpoľný beh, kadiaľ vlastne bežíte?

Súvisiaci článok Ondrašovská horička: Šarkan si odbehol po štvrtý triumf a hetrik na novej trati Čítajte

Áno, ide o klasický cezpoľný beh. To znamená, že sa snažíme čo najviac bežať po poľných cestách. Štart je z futbalového ihriska v Liptovskej Ondrašovej. Na prvom 1,5 kilometri sa krútime na brehu horského potoka Jalovčianka a Ondrašovú opúšťame krátkym, ale jedovatým výbehom na Ondrašovskú horičku. Odtiaľ pokračujeme ulicou Pod Stráňami na parkovisko na háji Nicovô a naspäť. Je to presne 14 km. Juniori, ženy, seniori a chodci nordic wallking bežia podobnou trasou, ale pri mestských hasičoch sa otáčajú a vracajú sa naspäť na ihrisko. Ich trať má dĺžku 7,6 km. Najrýchlejší muž to zvládnu za približne 54 minút a najrýchlejšie žena za 33 min. Obidve trasy sú pre našich pretekárov nové, vznikli pred tromi rokmi a bežcom poskytujú možnosť krásnych výhľadov na Liptovskú kotlinu a hrebene hôr. Podľa spätných reakcií sa im nová trať páči a je považovaná za pomerne náročnú. Uvedomujeme si, že atraktívna trať je pre pretekárov veľmi dôležitá, a preto chystáme malé zmeny. Pridáme viac poľnej cesty a na Háj Nicovô vybehneme po bežeckej trase Michala Martikána. Trasa bude málinko náročnejšia, ale ubudne asfaltu a pribudne voľný bežecký terén, to určite poteší každého.

Koľko mávate účastníkov a ako prebieha organizácia?

Účasť sa pohybuje okolo dvoch stoviek pretekárov, čo je také priemerné číslo, ani