Pred ružomberskou STK vodiči aj prespávajú

Vodiči sa sťažujú na nekonečné rady.

2. jún 2020 o 5:35 Martin Pavelek

RUŽOMBEROK. „Chcel by som upozorniť na tragický a do budúcna už netolerovateľný chod Stanice technickej kontroly (STK) v Ružomberku. Zákonom stanovenú technickú kontrolu absolvovať je skoro nemožné. Alebo ak sa vám aj podarí, tak jedine tak, že prespíte celú noc pred STK. Dokonca aj keď stojíte od soboty ako prvý v rade, tak v pondelok ste 10. až 15. v poradí. Množstvo ľudí chodí už týždne bez platnej STK, lebo absolvovať ju je takmer nemožné. Okolité stanice majú dlhšie otváracie doby alebo dokonca pracujú aj v sobotu.“

Takýto email sme dostali do redakcie. Pred rokom bola situácia na STK podobná. Aj vtedy sa pred nimi tvorili dlhé rady. Súčasnú situáciu sme išli preveriť priamo na miesto.

Prišiel o polnoci

Pred STK v Ružomberku sme prišli v stredu 20. mája o desiatej ráno. Pred bránou stálo približne desať áut a dve motorky. Zastavili sme sa pri Škode Felicia, pri ktorej stál mladý vodič z Kvačian.

„Som na opakovanej technickej kontrole. Prišiel som tu o polnoci, prespal v aute. Dostal som číslo 21. Mal som šťastie, lebo každý deň dajú len 25 čísiel.“

Pred ním bol Jozef Kruták z Liptovského Mikuláša.

„Dnes som tu štvrtýkrát. Volal som minulú stredu, povedali mi, aby som pristavil auto, tak som prišiel vo štvrtok o desiatej, no nedostal som sa na rad. V piatok som prišiel pre istotu o tretej ráno. Dostal som číslo 23, no v piatok berú len 20 áut, lebo robia kratšie. Včera som prišiel o deviatej ráno, čakal som do tretej popoludní a dali mi číslo 14 na ďalší deň. Odišiel som a prišiel dnes ráno. Auto mám akurát dnu, dúfam, že prejde.“