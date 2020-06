Zelená vlna by mala fungovať už od leta

Doprava v Ružomberku by mala byť plynulejšia.

3. jún 2020 o 5:50 Ľubica Stančíková

Doprava by mala byť plynulejšia. (Zdroj: Ľubica Stančíková)

RUŽOMBEROK. Stavbári sa pustili do práce na poslednej križovatke na hlavnom cestnom ťahu preťaženým Ružomberkom. Dopravu na hlavnej ceste v prejazde križovatkou pri Katolíckej univerzite by to nemalo ovplyvniť.

Obmedzenia sa týkajú zákazu odbočenia z hlavnej cesty smerom na Rybárpole. Dôvodom sú opravy v réžii Žilinského samosprávneho kraja. Po dohode so zhotoviteľmi bude v poobedných hodinách od 15. hodiny umožnené pravé odbočenie zo smeru od mesta na Rybárpole.

Po dokončení výmeny semaforov na križovatke budú zmodernizované už všetky svetelné signalizácie na hlavnom ťahu mestom. Potom osadia strategické detektory a nastavia ich tak, aby spolupracovali a vytvorili dynamickú zelenú vlnu.

Zelenú vlnu v meste realizuje NDS ako jedno zo zmierňujúcich opatrení pre nedostavajú diaľnicu.

Župa opravuje cestu na moste

Žilinský samosprávny kraj však súčasne s opravou križovatky pri Katolíckej univerzite začal opravu na úseku cesty, ktorý má v správe. Opravujú most ponad Váh, ktorý spája mesto s priemyselným areálom bývalého Texicomu, časťami Nová Hrboltová či Malé Tatry. Obchádzková trasa vedie cez most do Likavky a Dolného Kubína s pokračovaním cez Ulicu Ž. Silbigera. Oprava sa dotkne aj chodníkov na moste.