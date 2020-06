Hlavného kontrolóra vyberú poslanci zo šiestich kandidátov

Šesť záujemcov sa prihlásilo do výberového konania na uvoľnený post hlavného kontrolóra v Liptovskom Mikuláši.

2. jún 2020 o 12:04 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Šesť záujemcov sa prihlásilo do výberového konania na uvoľnený post hlavného kontrolóra v Liptovskom Mikuláši. Trojčlenná komisia posúdila prihlášky a keďže všetci kandidáti splnili podmienky voľby, na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva budú môcť predstúpiť pred poslancov.

Súvisiaci článok O miesto hlavného kontrolóra sa chce uchádzať aj Martin Alušic Čítajte

Tí už vopred rozhodli o tom, že víťazný kandidát bude okrem zákonom stanoveného platu po ukončení mimoriadnej situácie poberať aj odmenu vo výške 30 percent platu.



Kontrolórsky post v Liptovskom Mikuláši sa uvoľnil ešte 1. marca po tom, čo sa Jozef Fiedor predčasne vzdal funkcie z dôvodu odchodu na starobný dôchodok. Liptovskomikulášski poslanci vyberú jeho nástupcu zo šestice Miroslav Kováčik, Martin Alušic, Miroslav Todák, Milada Antalová, Oľga Magerčiaková a Vladimír Šiarnik.

Aj keď minimálnou kvalifikačnou podmienkou pre výkon funkcie je zo zákona úplné stredné vzdelanie, všetci šiesti záujemcovia majú vysokoškolský diplom.



Garanciu najvyššej možnej odmeny má budúci hlavný kontrolór napriek nižšiemu 80-percentnému pracovnému úväzku. Pri vyhlásení voľby to presadil šéf najsilnejšieho poslaneckého klubu Nový Mikuláš Vincent Kultan.

"Kvalita a odbornosť musí byť aj náležite ohodnotená, preto pokladám za férové dať vopred vedieť kandidátom ich platové podmienky. Poslanci pokladajú 80-percentný úväzok za dostatočný, ak sa ukáže ako nedostatočný, poslanci ho môžu kedykoľvek upraviť," vysvetlil svoj návrh Kultan.

Súvisiaci článok O prácu prišli stovky Liptákov Čítajte

Ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák sa domnieva, že určenie odmeny pri vyhlásení voľby hlavného kontrolóra vo forme zaviazania sa jej udelenia vopred je v rozpore s príslušným ustanovením zákona o obecnom zriadení.

"Zákon hovorí, že zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 percent mesačného platu. V tomto konkrétnom prípade však ide o akýsi bianko šek, ktorý dokonca nereflektuje na to, že odmena je za prácu nad rámec, za mimoriadne výsledky, ale nie automaticky iba za to, že je niekto vo funkcii hlavného kontrolóra," uviedol Kaliňák.