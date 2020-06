Nová turistická sezóna na Liptove bude v znamení cyklistiky

Región Liptova by sa v najbližšom období mohol stať najsilnejším e-bike regiónom na Slovensku.

8. jún 2020 o 12:45 SITA

LIPTOV. Región Liptova by sa v najbližšom období mohol stať najsilnejším e-bike regiónom na Slovensku. Ako agentúru SITA informovala manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) REGION LIPTOV Katarína Šarafínová, v lete sprístupnia 16 nových elektro nabíjacích staníc naprieč celým Liptovom, z ktorých už 10 odovzdali do užívania. Počas sobotňajšieho otvorenia sezóny v Areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši si verejnosť mohla vyskúšať aj špičkové e-biky.



Sezónu symbolicky otvorila zvončekom na elektro bicykli štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková.

"Liptov má viac ako 800 kilometrov značených cyklotrás, veľká časť trás je v horskom teréne. Častokrát je nutné absolvovať náročnejšie stúpania a preto môže práve e-bike, teda bicykel s elektrickou podporou, významne napomôcť k pohodovej jazde. Zásluhou e-biku si jazdu užijú nielen športovo naladení ľudia, ale aj rekreační cyklisti," uviedla Šarafínová.



"My na Liptove máme radi výzvy. Keď sa už do niečoho pustíme, chceme vytvoriť skutočne dobrý produkt pre našich návštevníkov aj pre domácich. Náš nový cieľ je Liptov e-bike región. V tomto duchu otvárame symbolicky aj našu letnú sezónu. Samozrejme, že nebude len o cyklistike, lebo pestrá, komplexná a pravdaže aj bezpečná ponuka Liptova je absolútne kľúčový tromf, ktorý náš región má a ktorým chce opäť presvedčiť návštevníkov pre výber dovolenky či výletu práve na Liptov," povedal predseda predstavenstva OOCR REGION LIPTOV Ján Blcháč.



Liptov spolupracuje na projektovej dokumentácii Vážskej cyklomagistrály a Cesty okolo Tatier, ktoré sú trasami veľmi významné z pohľadu rozvoja a bezpečnosti cestnej cyklistiky. "Úsek medzi Liptovskou Ondrašovou a Liptovským Trnovcom je dlhodobo kritický a vyžaduje si riešenie bezpečnosti pre cyklistov, ktorých tu najmä v teplejších mesiacoch v roku býva množstvo. Projektová dokumentácia má by hotová v priebehu tomto roka a jej výsledná suma vyjde z verejného obstarávania. Tento úsek zároveň nadväzuje na úsek do Ondrašovej, ktorého výstavba je plánovaná už v tomto roku," doplnila Šarafínová.