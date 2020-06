Druhá liga bola pre MFK Tatran predčasne ukončená

Druholigový MFK Tatran Liptovský Mikuláš po nútenom predčasnom ukončení súťaže rozpustil A-mužstvo a hráči sa opäť stretnú až 25. júna na začiatku letnej prípravy do novej sezóny, ale dnes nevedia, v akom zložení.

8. jún 2020 o 15:00 Tomáš Kučera

Káder A-mužstva MFK Tatran v tohtoročnej sezóne, to v akom zložení sa stretnú do tej nasledujúcej je otázne. (Zdroj: archív MFK)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu 2. 6. 2020 rozhodol o dohratí 2. ligy v skrátenom formáte, keď súťaž bude dohrávať len prvých 6 mužstiev, ktoré určila tabuľka po odohraných 18. kolách.

Keďže Tatran bol na 7. mieste v tabuľke, tak sa ho dohrávka netýka.

Na túto skutočnosť klub okamžite zareagoval. Káder A mužstva bol rozpustený a všetci hráči okrem ázijských ostali doma.

V domácom prostredí budú ďalej čakať, ako sa vyvinie celá situácia. Či sa mužstvo opäť stretne v letnej príprave na sezónu v kompletnej zostave, je veľkým otáznikom.

„Po oznámení, že my druhú ligu nebudeme dohrávať, sme sa na druhý deň stretli z celým mužstvom. Následne sme im predostreli momentálnu krízovú situáciu, v akej sa klub nachádza, a čo im vieme do budúcna ponúknuť. Teší ma skutočnosť, že väčšina hráčov to pochopila a zatiaľ sme sa s nikým nerozlúčili definitívne. Teraz je už len na jednotlivých hráčoch, ako sa rozhodnú, a či za ponúknutých podmienok budú ochotní hrať. Všetko sa rozhodne tesne pred začiatkom letnej prípravy,“ upresnil športový riaditeľ Ján Papaj.



Polovici mužstva sa už skončili hráčske zmluvy, druhej polovici končia tento