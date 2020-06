Už v piatok sa rozuzlí otázka nad účinkovaním MFK Tatran v druhej lige

Podľa posledných informácií z kuchyne Tatrana sa situácia okolo prihlášky mužstva do 2. ligy zatiaľ nevyjasnila. O všetkom sa však rozhodne už tento piatok (26. júna) na valnom zhromaždení klubu.

22. jún 2020 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Vedenie klubu rozbehlo viacero rokovaní s potenciál-nymi veriteľmi a bankami na zabezpečenie finančných prostriedkov potrebných na vykrytie minimálne jesennej časti sezóny 2020/2021, avšak zatiaľ bez konkrétnych výsledkov.

A tak mikulášski tatranci majú k dispozícii už len 4 dni do uzavretia dátumu prihlášok do 2. ligy, ktorým je tento piatok 26. 6. 2020 do 23:59 hod.

Práve v tento deň o 17.00 hod. sa začne valné zhromaždenie klubu, ktoré sa okrem vyhodnotenia činnosti klubu za rok 2019 bude v jednom z hlavných bodov zaoberať ďalším pokračovaním A-mužstva v druhej najvyššej futbalovej súťaži.

Do tohto termínu, ak sa nájde spôsob financovania klubu, tak klub prihlási svoje mužstvo do 2. ligy, v prípade, že sa tak nestane, tak sa uvažuje o prihláške do