Na Mikulášskom Tatrane bude druhá liga pokračovať

Do piatka (26. 6.) do 23:59 h museli všetky druholigové futbalové kluby poslať záväznú prihlášku do nového ročníka sezóny 2020/2021. Druhá liga sa bude hrať len na hornom Liptove. Ružomberské-B sa do druhej ligy neprihlásilo.

29. jún 2020 o 13:00 Tomáš Kučera

Tatran v prvom prípravnom zápase od prerušenia sezóny proti Spišskej Novej Vsi remizoval 3:3. (Zdroj: Tomáš Kučera)