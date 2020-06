Night Run sa bude bežať 29. augusta

Športová seria 123Athlon bude oklieštená len na jedno podujatie z troch plánovaných.

30. jún 2020 o 16:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Obľúbená letná séria troch športových podujatí pod organizačnou hlavičkou 123Athlon sa tento rok nenaplní v kompletnom programe. Organizátori boli pre koronakrízu donútení dve podujatia zrušiť, a teda bude len jedno.



„Situácia ohľadom organizácie športových podujatí je tento rok viac než komplikovaná. My v tíme 123athlon sme dlho čakali a uvažovali nad čo najsprávnejším riešením vzhľadom na opatrenia a obmedzenia. Nakoniec sme sa, aj pre nedostatok času, rozhodli tento rok v sérii nepokračovať, ako bolo zvykom. Nebudeme organizovať Cross Duatlon a Cross Triatlon. Usporiadame len Night Run Liptovský Mikuláš, ktorý tento rok oslávi 9 rokov existencie. Taktiež sme Night Run presunuli atypicky na koniec leta, jednak veríme v uvoľňovanie opatrení, a taktiež potrebujeme čas na organizáciu,“ ozrejmil člen organizačného tímu Majkl Velner a pokračoval o tom, aký bude teda nočný beh Night Run.

„Tohtoročný Night Run Liptovský Mikuláš bude veľmi podobný ako minulý ročník. Všetci pretekári sa môžu tešiť na 5 km okruh večerným centrom mesta Liptovský Mikuláš v kategóriách 5 km a 10 km. Taktiež sa budeme snažiť čo najviac naplniť štartovné balíčky, v ktorých medaila a darčekový predmet sú už pre nás samozrejmosť, preto nebudú chýbať ani tento rok. Jednou z tohtoročných zmien je posun dátumu zo začiatku leta na 29. august 2020 a zmena štartu na 20:30, keďže v auguste sa skôr stmieva. Najväčšie obmedzenie vidíme tento rok v občerstvovačke, či v cieli alebo na trati. Z hygienických dôvodov nebudeme vedieť poskytnúť toľko druhov ovocia, čokolády a nápojov ako v minulosti a pôjdeme v úspornejšom režime. Ale stále hľadáme alternatívne možnosti, ktoré by spĺňali nariadenia a mohli by sme ich zaradiť.“

Velner na záver dodal:

„Veľmi sa tešíme, že 123athlon pokračuje, aj keď v obmedzenom režime. Veríme, že o rok budeme už v plnej sile a budeme môcť spraviť celú sériu ako po minulé roky.“

