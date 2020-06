Vodáci si vyskúšali aspoň tréningové preteky

V Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši boli v piatok 26. 6. tréningové preteky SZKDV pre vodných slalomárov z celého Slovenska.

30. jún 2020 o 16:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Pre nepriaznivú situáciu súvisiacu s koronavírusom boli doteraz zrušené všetky preteky či už na domácej pôde, ale aj medzinárodné.

Preto Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode (SZKDV) v spolupráci s vodáckymi klubmi pôsobiacími na Slovensku sa dohodli, že aspoň nejakou tréningovou simulovanou formou sa budú snažiť priblížiť vodákom preteky, aby znovu nadobudli pocit akéhosi predštartového stresu. Lebo, ako sa hovorí, najlepšia tréningová forma sú preteky.



Na tomto simulovanom pretekovom tréningu nechýbali ani niektorí slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome.

„Nechceli sme, aby pre túto ešte stále neistú sezónu naši vodáci úplne vypadli z pretekového tempa. Viem, že tá pravá súťažná atmosféra sa navodiť týmto tréningom nedá, no chceme im to takouto formou aspoň trošku priblížiť,“ na úvod povedal tímlíder Slovenského reprezentačného družstva Lukáš Giertl a doplnil: „Zároveň majú obrovskú motiváciu aj mladší slalomári, pretože sa tu štartuje bez obmedzenia veku a môžu sa porovnať či vidieť skúsenejšie elitné lode. V tomto trende simulovaných tréningových pretekov by sme chceli pokračovať aj do budúcna, kým sa situácia so súťažami nezlepší.“



Medzi najskúsenejších vodákov na trati určite patril kanoista Alexander Slafkovský.