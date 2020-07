Spartakiády boli jej veľkou srdcovou záležitosťou

Cvičiteľka Mária Nahálková oslávila už svoje 95. narodeniny. Smelo možno povedať, že pekných pár liet bola prvou dámou rekreačnej telesnej výchovy v Liptove. Mária Nahálková, ktorá v nedeľu (28. júna) oslávila krásne 95. narodeniny.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŚ, DEMäNOVÁ. Mária Nahálková sa stala takou uznávanou cvičiteľkou a dobrovoľnou funkcionárkou, že pri niekdajších československých spartakiádach sa postupne z okresnej a krajskej šéfky odrazila až do ústredného štábu.

Mária Nahálková je čestnou členkou Olympijského klubu Liptova.



Poďakovania za prácu

Naša jubilantka z Demänovej síce nepútala na seba pozornosť ako výkonnostná či vrcholová športovkyňa, hoci sprobovala plávanie a volejbal, no právom sa hrdí najvyššími telovýchovnými poctami – Za zásluhy o rozvoj československej telovýchovy 1. stupňa, či zaslúžilá cvičiteľka, no i štátnym vyznamenaním Za zásluhy o výstavbu.

Veľmi si pani Marienka, ktorá zanechala za sebou výnimočnú brázdu na poli rekreačných a masových pohybových aktivít, váži aj Čestné uznanie Klubu fair play Slovenského olympijského výboru.

Brat bol športová osobnosť

Naša oslávenkyňa, za slobodna Gájerová, na svet prišla v Tisovci, no po svadbe Gemer vymenila za liptovský región a už viac než sedemdesiat rokov žije na tejto adrese. „Rodičov síce so športom nespájalo žiadne puto, no nám ´deckám´ umožňovali všetky aktivity, aké si duša ráčila. Spolu s dvomi sestrami sme začínali v Sokole. Najstaršia ´ségra´ bola náčelníčkou, druhá viedla dorastenky a ja žiačky. Čo sa týka rýdzeho športu, v tejto oblasti sa pojmom stal brat Samuel. Na začiatku koketoval aj s futbalom, ale jeho doménou sa stala športová gymnastika. Ako tréner viedol tiež neskoršiu olympijskú víťazku v Ríme 1960 Evu Bosákovú. Samo pôsobil ako šéf katedry na