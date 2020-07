Ktoré letné podujatia na Liptove budú a ktoré nie

Na Liptove budú len dva klasické festivaly, treba počítať s obmedzeniami.

1. júl 2020 o 12:26 Ľubica Stančíková

Koronavírus a s ním súvisiace opatrenia urobili škrt takmer všetkým organizátorom kultúrnych podujatí. Ostatná fáza opatrení dovoľuje organizovať podujatia pre najviac 1000 účastníkov. Toto leto bude preto bez masových akcií.

Vypadol obľúbený Ružomberský jarmok, ktorý mal byť 5. a 6. júna. Stopku dostali aj liptovsko-mikulášske Stoličné dni, ktoré mali otvoriť letnú sezónu 18. až 20 júna. Na Liptove ale nebude v lete mŕtvo, niektoré festivaly a podujatia sa uskutočnia, i keď inak ako po minulé roky.

UTGARD

Partizánska Ľupča, priestory Archeoparku Liptovia

Pôvodný termín: 27. jún 2020

Nový termín: 3. jún 2021

Festival Utgard je absolútne iný ako tradičné festivaly, preto naň chodí aj množstvo zahraničných návštevníkov. Je to festival raného stredoveku, taký je aj program. Atraktívnym spôsobom oživujú históriu, nechýbajú dobové kostýmy, ukážky bojov, ale napríklad i kuchyne. Večer hrá kvalitná dobová hudba. Vlani do Partizánskej Ľupče prišlo 2300 návštevníkov.

„Po hodinách rokovaní organizačného tímu, zvážení všetkých prognóz a prihliadnutí na vývoj situácie, sme dospeli k rozhodnutiu zrušiť Utgard 2020 a presunúť 6. ročník festivalu na 3. júna 2021,“ informovali organizátori na sociálnej sieti.

„Nebolo to ľahké rozhodovanie, pretože sme dali do organizácie naozaj veľa. No bolo by nezodpovedné voči účinkujúcim a divákom živiť ďalej nádej, že sa festival tento rok uskutoční. Pevne veríme, že nám zachováte svoju priazeň a všetci sa stretneme na 6. ročníku v roku 2021.“

Festival Východná

Východná, amfiteáter

Pôvodný termín: 2. – 5. júl 2020

Nový termín: 1. až 4. júl 2021

Najmasovejšie podujatie na Liptove zrušil organizátor, Národné osvetové centrum, ešte v máji. Pôvodne chceli festival presunúť na koniec augusta. Napokon ho zrušili úplne s tým, že ohlásili termín na budúci rok.