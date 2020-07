Cestu do Jasnej podmyla voda, obmedzili tam dopravu

Cez cestu sa valila voda.

3. júl 2020 o 9:01 Ľubica Stančíková

DEMÄ NOVSKÁ DOLINA. Zosuv pôdy a pretekajúca voda v noci úplne odrezala Demänovskú dolinu.

V úseku medzi jaskyňami sa na dvoch miestach na cestu zosunul svah. Cesta bola neprejazdná od štvrtkovej noci do piatkového rána.

Dažde poškodili cestu v doline v úseku nad Demänovskou ľadovou jaskyňou až tak, že obec musela vyhlásiť mimoriadnu situáciu a obmedziť preto dopravu do Jasnej.

Úzka župná cesta je jedinou prístupovou cestou pre autá.

"V tejto súvislosti bola vyhlásená mimoriadna situácia. Premávka v uvedenom úseku je riadená dočasnou svetelnou signalizáciou striedavo v jednom jazdnom pruhu. Vyzývame vodičov, aby v úseku zvýšili svoju pozornosť a dôsledne rešpektovali dočasné dopravné značenie," informovala polícia na sociálnej sieti.

Zároveň polícia apeluje na prevádzkovateľov nákladných motorových vozidiel nad 7.5 tony, aby do ukončenia mimoriadnej situácie obmedzili vjazd do Jasnej v úseku od Demänovskej ľadovej jaskyne hore do doliny.

Na cestu II/584 medzi Demänovskou ľadovou jaskyňou a Jaskyňou Slobody bolo naplavené veľké množstvo zeminy, časť cesty podmyla voda.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja čistila cestu od skál, zabezpečila sprejazdnenie cesty a osadenie prenosného dopravného značenia. Na mieste dnes rokoval krízový štáb aj za účasti špecialistu, aby spolu so správcom cesty vyhodnotili stav škôd, ktoré prívalová voda napáchala.

,,Na základe zistení pristúpime k zrýchlenému výberu projektanta a začneme so spracovaním projektu na opravu vozovky. V úseku je obmedzená premávka. Dnešným dňom je doprava presmerovaná do jedného jazdného pruhu, aby bol zaistený bezpečný prejazd vozidiel," povedal generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK Pavol Liška.

V Demänovskú dolinu vo štvrtok v noci zasiahol silný dážď. Za 24 hodín napadlo v Jasnej 50 mm zrážok, úhrn zrážok v Pavčinej Lehote bol takmer 37 mm.