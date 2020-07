Bývalá tehelňa sa mení na svet detskej fantázie

Prvú časť chce liptovskomikulášsky podnikateľ otvoriť do konca roka.

4. júl 2020 o 11:55 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V Liptovskom Mikuláši, v priestoroch bývalej tehelne v Liptovskej Ondrašovej, vzniká nový zábavný park Fantázia Liptov.

Niekdajší priemyselný areál má veľkorysé priestory, majiteľ a strojca myšlienky zábavného parku Cyril Fogaš hovorí, že najmä deti sa majú na čo tešiť.

Zábavný park chce budovať postupne. Prvou časťou má byť veľké vnútorné ihrisko v tehlovej časti. To by mal otvoriť do konca tohto roka.

„Postavíme ho s využitím rozprávkových a prírodných motívov.“ V parku budú pre deti obrovské šmýkačky, trampolíny, prekážkové dráhy a iné zaujímavosti spojené so životom v prírode.

Chce, aby sa ľudia vracali

Ďalšie plány Fogaš zatiaľ konkretizovať nechcel, no z toho, čo naznačil, je zrejmé, že Liptov dostane skutočne nevšedné a netradičné atrakcie.

„Dom hore nohami pri akvaparku sa nám veľmi osvedčil. No je to typ atrakcie, kde človek príde, zažije ilúziu a nepotrebuje sa vracať. Fantázia park bude v tomto iný. Mojím zámerom je, aby sa k nám ľudia stále a radi vracali a trávili tu s pôžitkom svoj voľný čas.“

Na prvú časť projektu, ktorá zahŕňa detské vnútorné ihrisko, už má stavebné povolenie a realizuje jeho výstavbu.