Po páde z kolobežky bola žena v bezvedomí

Horskí záchranári zasahovali v Žiarskej doline.

5. júl 2020 o 9:45 Ľubica Stančíková

ŽIARSKA DOLINA. V sobotu, krátko po 18- tej hodine, bol na tiesňovú linku Horskej záchrannej služby nahlásený pád z kolobežky na ceste zo Žiarskej chaty.

"Po páde upadla 46 - ročná Slovenka do bezvedomia, z ktorého sa po chvíli prebrala, no bola dezorientovaná a nepamätala si udalosti pred nehodou. Záchranári HZS ju po poskytnutí prvej pomoci a zafixovaní vo vákuovom matraci, terénnym automobilom transportovali na Dom HZS v Žiarskej doline. Tu si zranenú prevzala posádka RZP, s ktorou pokračovala do nemocnice v Liptovskom Mikuláši," informovala Horská záchranná služba.

