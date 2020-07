Pod hrubou vrstvou omietky kostola v Liptovskom Jáne objavili stredoveké maľby

16. júl 2020 o 5:55 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ JÁN. Nikto to ani len netušil. Veď všetky steny boli väčšinou len biele.

Keď sa pustili reštaurátori do prieskumu a osekali prvé fliačky od odolnej omietky, vedeli, že starobylý kostolík v Liptovskom Jáne sa chystá vypovedať.

Objavili bohaté renesančné aj stredoveké maľby. A nielen tie.

Bibliu mali namaľovanú na stenách

Bežní ľudia v minulosti nevedeli čítať. Ich Bibliou boli maľby na stenách v kostoloch. Preto mali stredoveké kostoly bohatú a názornú výzdobu. Postupnými prestavbami, zmenami, úpravami sa z kostolov výmaľba vytrácala. Aj steny sa stávali rovnejšími.

Farnosti nemali peniaze na obnovu malieb, bohaté zdobenie biblickými motívmi prestávalo byť aj vzhľadom na spoločenské zmeny žiaduce. Tak mnohé zo stredovekých malieb zakryli novou vrstvou omietky a bielym vápnom.

Je to aj prípad Liptovského Jána, pod omietkou sa pred reštaurátormi objavili tváre svätých, nápisy, kvapky krvi vytekajúce z Ježišovej dlane, keď ho ukrižovali, či pazúry draka, nad ktorým zvíťazil svätý Juraj.

Maľby ale nie sú všetko, čo v kostole našli. Za najväčšie prekvapenie považujú neskorogotické pastofórium s Kristovou tvárou, bolo rozbité a použité ako stavebný materiál na zamurovanie výklenku v severnej stene kostola.

Mocný rod a dvaja baníci

Rímskokatolícka farnosť v Liptovskom Jáne sa pred troma rokmi rozhodla opraviť fasádu na svojom Kostole svätého Jána Krstiteľa. Názov známej liptovskej obce sa odvodzuje práve od patróna kostolíka z 13. storočia. Patrí medzi úplne najstaršie kostoly na Liptove.

Poslednú veľkú prestavbu financoval rod Svätojánskych na začiatku 19. storočia. Mocní liptovskí šľachtici majú v kostole neprehliadnuteľný epitaf, členovia rodu sú pochovaní aj v krypte pod kostolom, kostnici v areáli kostola a strop zdobí ich rodový erb. Vedľa neho stoja dvaja baníci. Podľa miestnej legendy majú tváre mužov, ktorí objavili na Boci zlato.

Strop v lodi kostola reštaurátori zanechajú, len ho zakonzervujú. Starší strop sa zachovať nepodarilo.

Získali dotáciu z ministerstva kultúry

Náročná úloha stála pred tamojším farárom a správcom farnosti Petrom Kvasňákom, hneď po tom, ako nastúpil do novej farnosti. Nezľakol sa. Vysúkal rukávy a pustil sa do zdĺhavej byrokratickej práce a oplatilo sa. Keď ministerstvu kultúry dokázali prvé nálezy, ktoré vychádzali z prieskumov a sond, rekonštrukciu jánskeho kostola podporili sumou viac ako pol milióna eur. Päť percent musela zaplatiť farnosť.

„Pôvodne sme chceli opraviť len vonkajšiu fasádu. Keď sme predkladali projekt, museli sme zabezpečiť aj reštaurátorský výskum. Ten sa robil vonku aj vnútri. Pri tom sa nám začali odhaľovať pod osekanou omietkou starobylé maľby,“ povedal jánsky farár. „Objavili sa tu nové veci. A my teraz chceme ukázať to prvotné, čo v kostole bolo. Chceme to zachovať, ukázať čo najviac z nášho kostola a zvýšiť jeho historickú hodnotu.“

Farnosť v Liptovskom Jáne úzko spolupracuje s reš-taurátormi a Krajským pamiatkovým úradom v Žiline.

„Je tu veľká ochota zo strany farnosti na obnove kostola. Postupne sme sa snažili získať finančné prostriedky, v čom bola farnosť úspešná. Vedeli sme, že ide o veľmi starý kostol z konca 13 storočia. Netušili sme, že až toľko nálezov objavíme počas reštaurátorských prác,“ povedal Karol Ďurian z Krajského pamiatkového úradu v Žiline s tým, že konečný výsledok bude veľmi dôstojný. „Mnohé veci budú priznané, mnohé nálezy odprezentované v plnom rozsahu.“

Tridsaťšesť ton omietky

Práce sa v kostole začali na začiatku roku 2020. Niekde mala omietka 10 centimetrov a museli ju odstraňovať elektrickým náradím. Odstránili len vrstvy bez historickej a umeleckej hodnoty. Dierky na odhalených freskách ale neurobili reštaurátori, majú ich na svedomí murári, ktorí v minulosti naťahovali na steny omietku. Aby lepšie chytila, do vzácnych malieb vysekali jamky.

Z kostola vyniesli od začiatku roka deväť štvortonových kontajnerov plných stavebnej sute.

„Tu sa zapojili naši ochotní veriaci, ktorí chodili v soboty na brigády a vypratávali kostol. Pomocnú ruku podali veriaci z farností Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš a Liptovský Ondrej, brigádovať chodila aj moja najbližšia rodina,“ povedal Kvasňák s tým, že vďaka tomu ušetrili peniaze, ktoré môžu použiť inde.

Skladali ho ako kamenné lego

Pôvodnú výzdobu kostola úplne obnažili. Neboli to však len maľby, ktoré našli. Za najprekvapivejší označil reštaurátor Michal Pleidel nález pastofória, teda schránky na prechovávanie Sviatosti oltárnej. Hovorí dokonca o malom zázraku.

„Každý kúsok malieb svojím spôsobom prekvapil, pretože je unikátny. Ale čo sme určite nečakali ani vo sne, bolo práve kamenné neskorogotické pastofórium. Je to neskutočné, že tu bolo, ešte sa nám ho aj nakoniec celé podarilo poskladať.“

Pleidel ďalej vysvetlil, že pastofórium bolo osadené do steny počas veľkej prestavby kostola v 15. storočí, keď ho zväčšovali. „Je na ňom vyobrazená hlava Ježiša Krista. Symbolizuje telo Kristovo uložené v nike, teda výklenku pastofória, názornejšie to pre vtedajších veriacich už ani nemohlo byť.“

Pastofórium odstránili počas ďalšej prestavby. Stavbári boli zrejme trocha leniví a možno chceli aj šetriť materiál. Jeho kamenné časti zamurovali do steny, aby v nej vyrovnali priehlbinu. Dnešným reštaurátorom bola stena podozrivá, no váhali, či sa majú pustiť do jej rozoberania. Doskúmali ju a po dohode s pamiatkovým úradom sa rozhodli podozrivé úlomky vybrať. Nakoniec kúsok po kúsku do seba zapadli, až pred nimi ležalo celé pastofórium. Pastofórium s Kristovu tvárou zreštaurujú a vrátia na pôvodné miesto.

Objavili aj úplne prvé maľby

Najviac vyzdobená bývala severná stena. Dopadalo na ňu najviac svetla, a preto na ňu maľovali najkrajšie a najväčšie obrazy. V Liptovskom Jáne sa zachovalo torzo monumentálnej fresky z prvej polovice 14. storočia vyobrazujúcej svätého Juraja, keď kopijou porazil draka. Je zreteľné jeho telo, pazúry, kopytá a hrot kopije. Na Slovensku v tejto veľkosti zatiaľ nemá obdoby, pretože celý výjav má dĺžku sedem metrov a výšku približne dva a pol metra.

Medzi najstaršie maľby zaradili aj dve svätice, i keď podľa Pleidela by malo ísť o sväticu, ktorá drží sochu druhej svätice. Zatiaľ ešte neurčili presne, ktorú sväticu zachytáva, pracujú s teóriu, že ide o svätú Anežku.

„Druhá najviac zdobená stena bola východná, ľudia sa na ňu pozerali počas omše. Tu sme objavili napríklad vyobrazenie Svätej Trojice vo veľmi archaickej starobylej podobe.“ Svoju Pannu Máriu ochrankyňu majú aj v Liptovskom Jáne, len o tom stáročia nevedeli. Je to známy motív vďaka tomu, že bol na fialových tisíckorunových bankovkách, ktorým ako predloha poslúžila Madona Ochrankyňa z Liptovských Sliačov, no zdobí napríklad aj kostoly v Smrečanoch či v Ludrovej. Z mladšieho obdobia pochádza ďalšia dvojica svätých, ktorí sa nachádzajú na severnej stene naľavo od vstupu do kostola. „Táto maľba vykazuje už typické znaky takzvanej liptovskej skupiny a datujeme ju približne na koniec 14. storočia.“

Ďalšia hodnotná maľba sa zachovala pri vstupe do kostola. Donedávna túto časť kostola doslova privrel mladší preklad a drevený strop v predsieni. Keď rozobrali preklad zistili, že portál je ešte románsky a nad ním sa nachádza maľba Panny Márie s mladým Ježišom mimoriadnej maliarskej kvality. Aj románsky portál spolu s vzácnou maľbou reštaurátori obnovia.

Súčasnú svätyňu kostola dostavali neskôr.

Renesančná výzdoba je zriedkavá

Výmaľba je ešte o niečo novšia, pochádza až zo 17. storočia. „Má krásnu výzdobu z renesančného obdobia, je to u nás veľmi výnimočné, renesancia trvala krátko a nebola naklonená výzdobám v kostoloch. Jeden takýto kostol s renesančnou výzdobou je napríklad na Oravskom hrade. Svätyňa má najväčšiu plochu výzdoby a je veľmi dobre zachovaná. Vieme ju prinavrátiť do veľmi dobrého stavu.“

Ľudia sa reštaurátorov často pýtajú, či kostol pri takýchto objavoch domaľujú. „Urobíme to len čiastočne, i keď by sme to možno vedeli nanovo vymaľovať. Ctíme si však autenticitu pôvodnej maľby. Môžeme domaľovať to, čo je absolútne jasné a maľbu sceliť, aby pôsobila harmonicky. Ak ale vypadne veľká časť, nevieme, či tam bola postava, alebo niečo dôležité,“ vysvetlil Pleidel.

Na okná peniaze ešte nemajú

Obnovy sa dočká aj vonkajšia fasáda kostola. Dlho uvažovali, ako to urobia. Kostol pôsobí starobylým dojmom a ten chcú uchovať. Obnovia preto výzdobu, keď bolo zvýraznené kvadrovanie a obnovia aj nápis nad vchodom.

Počas toho, ako odkrývali omietku v interiéri, objavili pôvodné okná. Aj tu si stavbári zjeme chceli uľahčiť prácu, pretože diery vyplnili aj časťami pôvodných gotických kružieb. Teraz ich chcú v kostole obnoviť, aby pôsobil harmonicky a zachoval si svoj historický charakter. Ministerská dotácia s tým už ale nepočítala, farnosť bude musieť hľadať nemalé finančné prostriedky sama.

Tým sa odhaľovanie tajomstiev jánskeho kostola nekončí. Keď z lode kostola odstránili omietku, našli pod ňou časť úplne prvého dreveného krovu.

Karol Ďurian z Krajského pamiatkového úradu v Žiline vysvetlil, že takéto trámové stropy sa málokde zachovali. „Rok zoťatia stromu bol niekde okolo roku 1292. Skutočne sa zachovali len málokde, a to nehovorím o Liptove, ale o celom Slovensku.“

Kedy sa do kostola vrátia veriaci

Práce v jánskom kostole môžeme rozdeliť do štyroch častí. Najprv odstránili starú omietku z celého interiéru kostola. Minulý týždeň už rozložili lešenie v lodi, aby mohli začať reštaurovať maľby a strop. Reštaurátori veria, že to stihnú tak, aby mohli veriaci z Liptovského Jána sláviť polnočnú svätú omšu už v tejto časti kostola. Omše majú v čase prebiehajúcej rekonštrukcie inde, povolil im to biskupský úrad.

„Slúžime ich vonku, v amfiteátri. V čase nepriaznivého počasia nám obec dovolila využívať priestory kultúrneho domu a ponúkol sa nám aj brat evanjelický farár, že omše môžeme mať aj v evanjelickom kostole,“ doplnil Kvasňák. Presbytérium, teda svätyňu, priestor, kde kňaz vysluhuje omšu, oddelia od lode plachtami a pokračovať budú tam. Výmaľbu v nej plánujú reštaurovať predbežne do jari. Potom sa pustia do reštaurovania vonkajšej fasády kostola. Rekonštrukciu by mali uzavrieť do konca roku 2021.

Z kostola na výstavu Pri obnove Kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne sa podarila nevšedná vec. Kostol je momentálne staveniskom, preto museli odobrať všetko zariadenie kostola. „Všetky pamiatky sú rozobraté a uložené v informačnom centre tu v Liptovskom Jáne. Pozývam Liptákov aj návštevníkov nášho milovaného Liptova, aby si ich prišli pozrieť. Dole v zreštaurovanej pivnici sú oltáre a pamiatky z kostola nainštalované ako výstava,“ vysvetlil Peter Kvasňák. „Tým, že tu prebieha rekonštrukcia, ktorá je špinavá, je zároveň nebezpečná pre jemné drevené starobylé pamiatky. Boli šetrným spôsobom demontované a presunuté do vedľajšieho informačného centra. Nie sú tam uskladnené akoby v sklade, aby vydržali, kým prebehne rekonštrukcia, ale tu sú inštalované ako výstava. Sú to pamiatky, ktoré by za iných okolností takto zblízka ľudia nemohli vidieť,“ doplnila Jana Piecková z Krajského pamiatkového úradu v Žiline.