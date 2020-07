Kontajnerový medveď sa do Liptovskej Porúbky vrátil

Plašenie zatiaľ úspešné nebolo.

10. júl 2020 o 9:42 TASR

LIPTOVSKÁ PORÚBKA. Nočné návštevy medveďa hnedého pri kontajneroch v Liptovskej Porúbke pokračujú. Problematického jedinca na začiatku týždňa po dlhšom čase opäť spozorovali v zastavanej časti obce.

Zviera pravidelne monitoruje Zásahový tím pre medveďa hnedého. Aktívnym plašením sa ho snažia zatlačiť naspäť do lesa. Starostka obce Jana Gazdičová hovorí, že v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti obyvateľov by privítala, keby medveďa radšej odchytili.

"Medveď sa opakovane vracia, hľadá stojiská odpadu. Pri nájomných bytoch sme kontajnery zabezpečili retiazkou, sem už medveď nechodí, no našiel si nové lokality, ktoré navštevuje a vyhľadáva obživu. Plašenie podľa môjho názoru nie je až také úspešné, boli sme informovaní, že by mali podniknúť ďalšie kroky. Riešenie vidím v tom, že by medveďa odchytili," uviedla Gazdičová.

Člen zásahového tímu Michal Haring uviedol, že metóda plašenia sa im už viackrát osvedčila vo Vysokých Tatrách.

"Musíme priznať, že tu na Liptove až taká úspešná nebola. Napriek tomu musím skonštatovať, že výskyty medveďa v intravilánoch obcí a pri košoch sa znížili. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR bude postupovať rovnako ako doteraz, situáciu ďalej intenzívne monitorujeme," zdôraznil. Podľa Haringa celý problém spočíva v tom, že odpadkové koše sú pred medveďom nezabezpečené, alebo sú zabezpečené nedostatočne. Ak plašenie nezaberie a jedinec sa nastálo nevráti naspäť do lesa, budú sa podľa Haringa na ŠOP musieť porozprávať o tom, čo s ním bude ďalej. Pripustil aj možnosť, že by mohlo dôjsť k jeho likvidácii.

Ťažkosti s výskytom medveďa pri obytných častiach prednedávnom riešili aj v neďalekom Liptovskom Hrádku či v obci Závažná Poruba. Miestny starosta Pavel Beťko hovorí, že medvedie návštevy v obci momentálne už nie sú také časté, horšie to bolo na jar.

"Zásahový tím ich plašil, opäť sa vracajú, ale už nie v takom množstve. Najmä do okrajových častí v blízkosti lesa. Ľudia však majú rešpekt. Vyzerá to, že medveď nie je plachý, lebo psy, ktoré sú za bránami, sa idú roztrhať a medveď si spokojne kráča dedinou. Zrejme si zvykol na ľudí, ale ľudia si ťažko zvyknú naňho," zhodnotil Beťko.