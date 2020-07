Ezakimak Červenec je po 7 rokoch späť

Sériu pretekov horských bicyklov pod názvom Cvyklo pohár- MTB séria Liptova, odštartovala horská vrchárska novinka v seriáli svojím 11. ročníkom Ezakimak Červenec.

14. júl 2020 o 13:00 Tomáš Kučera

BOBROVEC. Nedeľa v Bobrovci patrila horským bicyklom. Bol to zároveň prvý tohtoročný štart v seriáli Cvyklo pohára z prvo-plánovaných piatich, pretože už tri kolá boli zrušené, dve pre COVID-19 a jedno pre povodeň. Preteky Ezakimak Červenec sú zároveň novinka v tomto seriáli. Je to horské vrchárske kolo so štartom pred Obecným úradom v Bobrovci a cieľom v nadmorskej výške 1451 m na horskej Chate pod Náružím. Na trať s celkovou dĺžkou 10,6 km a prevýšením 811 metrov sa vydalo zabojovať o dobre umiestnenia 87 cyklistov na horákoch.

A prečo to je Ezakimák, nám ozrejmil jeho organizátor Julo Kello, ktorý začal od začiatku jeho histórie.

„Ezakimak je vlastne kamikaze odzadu. Názvom sme sa trošku inšpirovali legendárnym MTB cyklistickým podujatím v Amerike. Tam jeden deň pretekári štartujú v strmom zjazde pod názvom Kamikaze a na druhý deň pod názvom Ezakimak idú tú istú trať smerom hore, teda strmý výšľap. My ideme len hore, takže Ezakimak,“ pousmial sa Kello v úvode rozhovoru.



História pretekov siaha až do roku 2001, kedy sa konal prvý ročník. Ezakimak si odkrútil 10 ročníkov, no potom nastala sedemročná pauza. Ten dnešný bol 11. ročník a po prvýkrát je zaradený do seriálu Cvyklo pohára.

„Som veľmi rád, že ma oslovili chalani J. Mikuláš a J. Grešo čo sú zakladatelia CP, či by som sa k nim nepripojil. Už dlhšie som rozmýšľal, po tej pauze, že Ezakimak oprášim, ale chýbal mi nejaký stimul. Ten prišiel práve od nich, za čo som im veľmi vďačný. Do budúcna verím, že už budeme pevnou súčasťou CP.“



Jeden z riaditeľov a hlavných organizátorov série Cvyklo pohára je spoločne s Grešom Jakub Mikuláš. Ako nám povedal, jeho podujatie Trstianska špajchňa muselo byť pre pandémiu nového koronavírusu zrušené, no už ho to nemrzí, pretože svoj organizačný čas postupne prepustil pomoci práve Ezakimaku.

„Tak už ma to nemrzí, je to síce veľká škoda, ale museli sme sa prispôsobiť