Autá pri Liptovskej Mare blokujú hlavnú cestu. Polícia dáva pokuty

Nedostatok parkovacích miest pri vode je dlhodobý problém. Cez teplé prázdninové dni sa stupňuje.

15. júl 2020 o 5:45 Martin Pavelek

LIPTOVSKÁ SIELNICA. „To, čo predvádzala dnes polícia v Liptovskej Sielnici pri Liptovskej Mare, je sen. Tak na jednej strane chceme, aby ľudia zostávali doma a nikde necestovali, no na druhej strane absolútne nemáme kapacitu a podmienky zvládnuť parkovanie napríklad pri Liptovskej Sielnici, i keď na ceste. Niežeby policajti sprejazdnili a regulovali cestnú premávku, oni ľuďom rozdávali pokuty za to, že sa idú okúpať. A túto buzeráciu tu budeme mať dva prázdninové mesiace. Potom sa nečudujme, že ľudia budú cestovať do zahraničia, keď tu prvý prázdninový víkend nedokážeme mať trošku porozumenia a fungovať obyčajní ľudia versus štátny orgán,“ napísal Radovan z Dolného Kubína, ako reakciu na telefonát policajta, ktorý ho upozornil na to, že porušil zákaz státia na ceste vedľa prírodnej pláže v Liptovskej Sielnici.

„Vraj mi pošlú šek na pokutu. Situácia vznikla preto, lebo niekto sa tam zasekol, zablokoval oba jazdné pruhy a v tom čase tadiaľ prechádzal policajt. Ten namiesto toho, aby to vyriešil, zavolal kolegom, ktorí následne prišli a odfotili všetky autá porušujúce zákaz. Potom telefonovali všetkým majiteľom.“

Šek od polície Radovanovi už prišiel. Bola na ňom suma 78 eur.

"Ak zaplatím do 14 dní, tak mi stačí 50 eur. To je riadne drahé kúpanie. Policajti namiesto toho, aby tam trochu riadili dopravu, radšej rozdávajú pokuty. A zišlo by sa tam niekoľko parkovacích miest na lúke pri ceste. Miesto tam je, nebolo by treba ani veľkú investíciu, len urobiť zjazd z cesty. Hneď by tam bola dopravná situácia lepšia a bezpečnejšia."

Stoja kade-tade