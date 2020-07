Koronavírus v piatok potvrdili v oboch okresoch Liptova

LIPTOV. Z výsledkov testovania, ktoré v piatok zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií vyplynulo, že koronavírusom sa nakazilo ďalších 14 ľudí. Z toho dva prípady nákazy sú z Liptova. Ochorenie COVID-19 testmi potvrdili žene z okresu Ružomberok a mužovi s trvalým bydliskom v okrese Liptovský Mikuláš.

Počet Liptákov, ktorí sa nakazili koronavírusom stúpol na 44, z toho 27 v okrese Liptovský Mikuláš a 17 v okrese Ružomberok.