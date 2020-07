Primátor Ján Blcháč nepodpísal uznesenie o schválení záverečného účtu, poslanci chceli obmedziť jeho právomoci

Poslanecká väčšina odhlasovala, aby primátor mohol ročne v jednej rozpočtovej položke vykonávať iba zmeny do 20-tisíc eur.

17. júl 2020 o 21:27 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. 17. júla (SITA) - Samospráva v Liptovskom Mikuláši má po dlhodobých problémoch s prijímaním rozpočtu, ktoré sa podarilo vyriešiť až koncom apríla, starosti aj s uzatvorením vlaňajšieho hospodárenia. Poslanecký zbor síce na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválil záverečný účet, primátor Ján Blcháč však uznesenie odmietol podpísať. Dôvodom je snaha poslancov obmedziť jeho doterajšie právomoci pri rozpočtových úpravách.



Mesto ukončilo vlaňajšie hospodárenie s výrazným prebytkom a súčasťou schvaľovania záverečného účtu bolo aj rozhodnutie o presunutí sumy 1,1 milióna eur do rezervného fondu. Poslanecká väčšina však pripravené uznesenie hlasovaním doplnila o dodatok k rozpočtovej smernici, podľa ktorého by primátor v jednej rozpočtovej položke mohol vykonávať počas roka iba zmeny do 20-tisíc eur. Celková suma rozpočtových zmien by pritom v kalendárnom roku nesmela prevýšiť jedno percento rozpočtu.



Primátor Ján Blcháč si myslí, že mestské zastupiteľstvo sa pokúsilo cez návrh záverečného účtu zmeniť pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta bez relevantného dôvodu.

"Takáto zmena by mala byť riadne kvalifikovane schválená ako samostatný bod programu. Zároveň je potrebné uviesť, že v roku 2019 mesto neevidovalo akékoľvek porušenie pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta," zdôvodnil nepodpísanie predmetného uznesenia Blcháč.



Ako pre agentúru SITA podotkol šéf poslaneckého klubu Nový Mikuláš Vincent Kultan, na ostatnom zastupiteľstve hlavný kontrolór poslancov upozornil na aktivity primátora pri narábaní s rozpočtom.

"Primátor presúva v rozpočte obrovské čiastky bez schválenia poslancov. Presne tieto pripomienky si poslanci vzali k srdcu a záverečný účet schválili s výhradou. Táto výhrada na množstve financií nič nemení, mnou navrhnutá výhrada iba pomohla primátorovi a riziko ťažkých rozhodnutí v súvislosti s rozpočtom prevzalo na seba zastupiteľstvo. Nerozumiem, prečo primátor mesta odmietol nezištne podanú pomocnú ruku od poslancov," uviedol Kultan.



"Ak by bola právomoc primátora mesta, ktorý je jedným z dvoch orgánov mesta, obmedzená na zmenu rozpočtu v zmysle predloženého návrhu, došlo by k sťaženiu a predĺženiu lehôt pri plnení úloh mesta, k zabrzdeniu toku finančných prostriedkov a následnej realizácie investičných akcií mesta, a tiež k ďalšiemu zvýšeniu počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva," poznamenala vedúca oddelenia právnych služieb mestského úradu Miroslava Javornická.



Druhý pokus o schválenie záverečného účtu absolvuje liptovskomikulášske mestské zastupiteľstvo začiatkom budúceho týždňa. Primátor Blcháč zvolal rokovanie poslaneckého zboru v mimoriadnom režime pre urýchlenú potrebu presunu vlani ušetrených prostriedkov do rezervného fondu a jeho následného čerpania.