Nastal čas venovať sa sebe a dožičiť si chvíle plné príjemných zážitkov.

Zavítajte do nádherných zákutí Národného parku Nízke Tatry, navštívte svetoznáme jaskyne, užite si turistiku v každom ročnom období a nadýchajte sa pritom čerstvého vzduchu.

24. júl 2020 o 14:52

Toto všetko máte na dosah v hoteli***SOREA SNP a vo WELLNESS EUPHORIA, ktoré je pýchou tohto hotela. Stačí zavítať na našu webovú stránku a vybrať si pobyt šitý na mieru.

Hotel ***SOREA SNP okrem vynikajúcich ubytovacích a stravovacích služieb ponúka wellness centrum na nadštandardnej úrovni, novovybudované WELLNESS EUPHORIA . Súčasťou WELLNESS EUPHORIA je napríklad PANORAMA POOLS/ BAZÉNY. Relaxačný bazén s hydromasážnymi triskami, vodnými chrličmi, perličkovou sedacou masážou a s nádherným panoramatickým výhľadom uspokojí aj najnáročnejších klientov . Zrelaxovať sa môžete v oddychovom bazéne Whirlpool s vodopádom a s perličkovou masážou.

Nezabudli sme ani na deti. V RODINNOM WELLNESS /FAMILY WELLNESS sa vaše ratolesti môžu dosýta vyšantiť v detskom bazéne s vodným ježkom či fontánkami. Odpočinok si zase doprajú v detskom oddychovom bazéne s vodným delom a šmykľavkami. Deti u nás majú aj vlastnú suchú saunu s teplotou do 60°.

Každý, kto má rád saunovanie môže navštíviť vo WELLNESS EUPHORIA sekciu SAUNAS/SAUNY. Máme pre vás na výber parnú saunu s teplým jazierkom pre nohy, bylinkovú saunu, infrasaunu carbo, spomínanú detskú suchú saunu s teplotou do 60° a suchú saunu s teplotou do 90° . Po saunovaní šup do ochladzovacieho bazénika . Na povzbudenie krvného obehu máme pre vás Kneippov šliapací kúpeľ . No a keď sme v úvode sľúbili príjemne zážitky, medzi ne rozhodne patrí aj výber zo širokej ponuky masáží či zábalov. Či v zime a či v lete s nami ste vždy na výlete.

Kontakt:

Hotel *** SOREA SNP

Demänovská Dolina 80

031 01 Liptovský Mikuláš

GPS: E 19° 34' 58.8" N 48° 58' 10.8"

Tel.: +421 44 5591 661-3

Fax: +421 44 5591 664

Email: snp@sorea.sk

Web:https://www.sorea.sk/nizke-tatry/hotel-sorea-snp/