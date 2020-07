Primátor žiada ministra dopravy, aby prekládka železnice bola prioritou

Súvisiaca preložka cesty I/18 by podľa Blcháča priniesla úľavu pre dopravu v meste.

26. júl 2020 o 5:00 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč oslovil ministra dopravy Andreja Doležala (nom. Sme rodina) so žiadosťou o podporu projektu modernizácie železničného úseku na trati z Liptovského Mikuláša do Popradu. Súvisiaca preložka cesty I/18 by podľa Blcháča priniesla úľavu pre dopravu v meste.



Región Liptova získava čoraz viac na popularite a Liptovský Mikuláš ako jeho centrum zaznamenáva veľký nárast intenzity cestnej dopravy. Podľa primátora je obzvlášť frekventovaná cesta I/18, ktorá prechádza naprieč celým mestom v dĺžke viac ako šesť kilometrov. „Denne sme na tejto ceste svedkami niekoľkokilometrových kolón a častých dopravných nehôd a škodových udalostí. Práve v realizácii projektu modernizácie železničného úseku na trati Liptovský Mikuláš – Poprad vidíme riešenie. Súčasťou tohto projektu je okrem samotnej preložky železničnej trate aj výstavba preložky cesty I/18, ktorá sa stane tzv. južným obchvatom mesta, čím sa doprave v Liptovskom Mikuláši uľaví,” uviedol Blcháč.



O preložke železničnej trate sa hovorí už minimálne desať rokov, náklady odborníci vyčíslili na viac ako 500 miliónov eur. Pred tromi rokmi projekt Železnice Slovenskej republiky projekt odsunuli do zoznamu rezervných projektov pre neukončené procesy majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov i pre chýbajúce finančné prostriedky.



Keďže Európska únia plánuje masívnu investičnú podporu svojich členských štátov, Blcháč oslovil ministra dopravy s prosbou o uprednostnenie financovania projektu železničnej a cestnej infraštruktúry. „Žiadam o vašu podporu tohto projektu, jeho prioritizáciu v rámci najbližších investičných zámerov ministerstva a tiež o zabezpečenie, aby sa tento projekt realizoval ako celok aj vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry,” napísal primátor vo svojom liste ministrovi Doležalovi.