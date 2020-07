Čo spôsobuje zvýšený zápach na Nábreží

Spoločnosť Gelima spracúva viac rybacích koží.

29. júl 2020 o 5:30 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Obyvatelia Liptovského Mikuláša, najmä sídliska Nábrežie, sa v ostatných dňoch sťažujú na zvýšený zápach.

Ten pochádza z areálu spoločnosti Gelima. Problém so zápachom spôsobujú nahromadené kaly. Firma problém rieši.

Kompostoviská nestačia, skúšajú bioplynky

Spoločnosť Gelima sa zaoberá výrobou a predajom želatíny živočíšneho pôvodu. V poslednom období spracováva väčšie množstvo rybacích koží, ako to bolo v minulosti. Vyrába z nich želatínu.

Kaly z výroby nedokážu spracovať priamo v závode na oddelení odvodených výrobkov, preto ich musia hromadiť a vyvážať na kompostoviská. Pre Gelimu to zabezpečuje externá spoločnosť.

„Týchto kalov je objemovo veľa a kompostoviská nie sú schopné poňať a spracovať tieto kaly kontinuálne, oslovili sme bioplynové stanice, ktoré by teoreticky mohli tento odpad spracovať. V jednej z bioplynových staníc už beží skúšobná várka a v krátkom čase čakáme na výsledok zo spracovania,“ vysvetlil Dušan Kuchta, riaditeľ spoločnosti Gelima.

Zvýšený zápach evidovali obyvatelia Liptovského Mikuláša v blízkosti závodu pred dvoma týždňami. Práve vtedy vyvážali kaly zo závodu.

Namiesto skladovania priebežné odvážanie

Ak by bolo možné kaly zo spracovania rybacích koží zlikvidovať v bioplynovej stanici, tak kaly by už Gelima neskladovala na kalových poliach, ale priebežne by ich odvážali na bioplynové zhodnotenie.

„Tým by sme odbúrali hromadenie kalov, od čoho očakávame aj zníženie zápachu. Ak sa spracovanie v skúšobnej várke v bioplynovej stanici osvedčí, do zmluvného vzťahu s bioplynovou stanicou sa vrhneme ihneď.

To nám otvorí dvere aj pre prípadné zálohové riešenie a možnosť nájsť zmluvný vzťah aj s inou bioplynovou stanicou a tým diverzifikovať spracovávanie kalov nielen u jedného odberateľa,“ doplnil Kuchta.

Chceli by znížiť hromadenie kalov

Gelima chce výraznejšie riešiť problém so znižovaním odpadu vo výrobe pri spracovávaní rybacích koží.

„Čo sa týka vzdialenej budúcnosti, je dosť pravdepodobné, že sa pustíme aj do projektu spracovávania a zhodnocovania zvyšného pevného podielu z rybacej výroby, no pre toto riešenie je potrebná hlbšia technická štúdia a dosť značný investičný balík. Týmto projektom by sme dokázali znížiť hromadenie kalov. V súčasnosti je pre nás prioritou kontinuálny odvoz kalov a zníženie množstva na kalových poliach,“ uzavrel riaditeľ spoločnosti Gelima.