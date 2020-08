V Dubnici R. Maďar nielen oprášil medailové spomienky na Košice 2018

Jedným slovom rozprávka. Hneď prvým pokusom, ktorým vymrštil šesťkilogramové náčinie na vzdialenosť 13,51 m, sa Róbert Maďar (AC Kriváň Liptovský Mikuláš) stal v Dubnici nad Váhom majstrom Slovenska veteránov vo vrhu guľou.

6. aug 2020 o 16:00 Ján Svrček

LIPTOVSKÝ TRNOVEC. Republikový šampionát kráľovej športu masters si veru netykal s „nebíčkom“ a hlavne s dažďom. Práve technické disciplíny a zvlášť spojené s kruhmi (guľa, disk a kladivo) sa takto dostávajú do pekelnej situácie, keď aj malý detail môže vyzmizíkovať predchádzajúce niekoľkomesačné úsilie.

Maďar, za mladi vážny desaťbojár s „osobákom“ 6122 bodov i so strieborným „kovom“ z majstrovstiev Slovenska, sa pred dvomi rokmi znovu vrátil do atletickej rodiny. V Košiciach na „republike“ hneď „ukul“ zlato vo vrhu guľou a striebro v diskárskej súťaži. Vlani medzi masters v Nových Zámkoch bol takisto dvakrát pódiový, ale až tak nežiaril ako pri veteránskom debute v metropole východného Slovenska.

Najprv sa „nabudil“ v disku

„Mal som obavy, či výdatný dážď prípadne aj nezruší naše disciplíny. Hod diskom sprevádzali krajne nepriaznivé podmienky, takže kruh bol úplne mokrý a poriadne šmykľavý. Napriek tomu moje náčinie pristálo takmer na hranici štyridsiatich metrov, presne to bolo 39,44 m. Veľmi slušný pokus sa mi podarilo aj ustáť a neprešľapnúť. Absolútnym víťazom sa stal Peter Sládek z Dolného Kubína, no ten, vzhľadom na svoj vek, keďže má vyše šesťdesiat rokov, držal v ruke len