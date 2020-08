Bežci na kolieskových lyžiach boli spokojní

Po prvýkrát sa bežecké podujatie, ktoré bolo 2. kolom Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach v disciplíne súpaž, konalo na Liptove, konkrétne v Závažnej Porube.

11. aug 2020 o 9:00 Tomáš Kučera

ZÁVAŽNÁ PORUBA. Z poverenia SLA BÚ zorganizovala obec Závažná Poruba a Lyžiarsky klub Opalisko v nedeľu 2. augusta 2020 Slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach – 2. kolo. Pretekalo sa v behu na kolieskových lyžiach spôsobom behu klasická technika – súpaž na 4,2 km dlhej trati, s prevýšením 144 metrov v kategóriách: ml. dorastenky/doras-tenci, st. dorastenky/doras-tenci, ženy/juniorky, muži/juniori.

Jeden z hlavných organizátorov Ivan Bukas povedal:

„Toto podujatie sme mali možnosť organizovať po prvý- krát, za čo som rád a v konečnom dôsledku, čo som sa rozprával s účastníkmi, si pretekári pochvaľujú aj bezproblémovú organizáciu a zaujímavú trať. Do budúcna by sme chceli s jeho organizáciou pokračovať a verím, že by z toho mohla vzniknúť tradícia.“



V kategórii ženy/juniorky zvíťazila Alena Procházková a medzi mužmi/juniormi Ján Koristek, obaja reprezentanti SR v bežeckom lyžovaní.