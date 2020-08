V Komjatnej postavili kostol

Farníkom z filiálky Studničná sa splnil dávny sen.

15. aug 2020 o 22:16 Martin Pavelek

KOMJATNÁ. Veriaci v Komjatnej mali donedávna k dispozícii veľký Kostol sv. Gála v centre dediny, v miestnej časti Studničná miestny kňaz Peter Túry slúžil bohoslužby v upravenej Kaplnke Nanebovstúpenia Pána.

Od prvej augustovej soboty sa situácia radikálne zmenila. V Studničnej slávnostne vysvätili nový Kostol Nanebovzatia Pána.

Kaplnka už nestačila

„Myšlienka výstavby nového kostola v Studničnej bola dlhodobá,“ hovorí obyvateľ Studničnej Ján Vajzer. Veľká časť príprav a samotnej realizácie bola na jeho pleciach. „Najaktuálnejšie to bolo v roku 1990. Chceli sme stavať na tom istom mieste ako teraz, ale vtedajšieho pána farára preložili. Ďalší nemali chuť ísť do toho. Viete, to je záväzok, povinnosť. A nie malá.“