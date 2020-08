Zamestnancovi mestského úradu v Ružomberku potvrdili koronavírus

Testujú aj ostatných zamestnancov.

18. aug 2020 o 10:41 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Počet ľudí, ktorí ochoreli na koronavírus a majú trvalé bydlisko v okrese Ružomberok stúpol v utorok na 19. Z informácií, ktoré zverejnilo národné centrum zdravotníckych informácií vyplýva, že ide o muža.

Mestský úrad v Ružomberku v utorok ráno náhle zverejnil informáciu o tom, že je z technických príčin zatvorený a neposkytuje žiadne služby.

"Týka sa to aj overení podpisov, služieb Matričného úradu, podateľne a iných služieb," informovalo mesto Ružomberok.

"V piatok, 14. augusta sa u zamestnanca prejavili príznaky, ktoré sa neskôr rozvinuli do straty chuti a čuchu. Testovaný bol v pondelok 17. augusta v ranných hodinách a v neskorších popoludňajších mu bolo potvrdené ochorenie Covid-19," vysvetlil Viktor Mydlo, hovorca mesta Ružomberok s tým, že zamestnanec je v domácej karanténe s ľahkým priebehom ochorenia. "Jedná sa o člena vedenia mesta."

Mestský úrad v utorok zatvorili, zatiaľ na jeden pracovný deň. Zasadalo krízové vedenie, kde sa rozhodlo o prinavrátení krízového režimu.

"Ten pozostáva zo zmeny stránkových dní, zmeny vstupu do budovy a prijatím epidemických opatrení. Po novom sú stránkové dni v pondelok, stredu a piatok. Vstup do budovy bude možný len z bočného vchodu. Každému, kto do úradu vstúpi, bude meraná telesná teplota a evidované budú jeho údaje a dôvod návštevy," doplnil Mydlo.

Mesto zabezpečí dezinfikovanie interiéru budovy. Mydlo ďalej vysvetlil, že všetci zamestnanci mestského úradu boli nahlásení Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši a v najbližšej dobe budú pozývaní na testovanie. Neostávajú v karanténe.

"Primátor Igor Čombor bol s najužším tímom testovaný. Výsledky ich testov budú známe dnes v čase okolo 15:00," uzavrel Mydlo s tým, že o výsledkoch budú verejnosť informovať.

Na Slovensku včera otestovali 2 922 ľudí, z toho 15 sa ochorenie COVID-19 potvrdilo. V Okrese Liptovský Mikuláš nový prípad nepribudol.